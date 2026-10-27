綠傳「江啟臣當選傅崐萁變副院長」？江：干擾選舉假議題

國民黨台中市長參選人江啟臣今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，民進黨屢次攻擊如果江啟臣選上，國民黨立法院黨團總召傅崐萁就會當副院長。江啟臣說，這是選舉假議題，國會正副院長有其選舉機制，都要經委員投票複選。他也表態說「會依法把副院長的職務做到最後。」

江啟臣是現任立法院副院長，江如果於2026台中市長選舉中勝選並轉任市長，立法院副院長職位將會出缺，屆時傅崐萁可能接任副院長，為此民進黨呼籲讓江啟臣留在立法院。江啟臣表示，這是選舉假議題，且是刻意丟出來干擾選情、分化國民黨。

江啟臣提到，立法院有正副院長選舉機制，都要經過委員之間互推、互選，進而投票而成，不會因為現任正副院長選上什麼職務，然後就某一個特定的人馬上來接這個位置，立法院不是這樣運作的，「台中市長選舉跟立法院副院長選舉是兩碼事，完全不相干。」

綠營也頻頻攻擊江啟臣「腳踏兩條船」，什麼時候要辭副院長職務？江啟臣表示，法律怎麼規定，他們就怎麼做，「我會把這個職務做到最後」，如果當選了市長，會在規定範圍內，在就職以前把這個職務做一個圓滿交接，目前也不會因為選務影響到他在國會該做的事情。

江啟臣強調，如果辭不辭職每次都成為選舉的討論與攻擊，他也建議以後就修法，透過法律來規範最清楚，「我一切依法。」