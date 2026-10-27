快訊

女兒河口湖遇害案情翻轉 空勤總隊長井延淵仍請假未返隊

台北101證實！頂新魏家重返股東行列 成美創投接手伊藤忠17.27％股權

赴日購物結帳注意！他曝「1動作」恐讓店員愣住 正確做法曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

人潮擠爆！蔣萬安競總成立後首場掃夜市 支持者超熱情宛如「大進場」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安周一競總造勢後，第一場夜市掃街到內湖737夜市拜票，支持者相當熱情，短短一百公尺蔣萬安十分鐘走不完，幾乎是將夜市當造勢大進場，甚至人潮擠爆，很多支持者擠不到握手，紛紛走到對面人行道拍照。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安周一競總造勢後，第一場夜市掃街到內湖737夜市拜票，支持者相當熱情，短短一百公尺蔣萬安十分鐘走不完，幾乎是將夜市當造勢大進場，甚至人潮擠爆，很多支持者擠不到握手，紛紛走到對面人行道拍照。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安周一競總造勢後，第一場夜市掃街到內湖737夜市拜票，支持者相當熱情，短短一百公尺蔣萬安十分鐘走不完，幾乎是將夜市當造勢大進場，還有支持者為幫蔣萬安加油，還聲嘶力竭喊到「快燒聲」，也因為人潮太多，很多支持者擠不到中間握手，紛紛走到對面人行道拍照。

2026九合一選舉

年底選戰倒數32天，蔣今抽籤號次抽到五號，第一場夜市造勢來到內湖737夜市，蔣萬安人還沒到，已經有支持者在路口相等，蔣萬安一到場，支持者一擁而上整個將蔣萬安包圍，不僅拍照、握手，還有人找機會跟蔣萬安要簽名。

蔣萬安今再度穿上人氣的棒球外套戰服，有店家看到市長來，特地放下手上工作要合照；還有的店家要簽名，麥克風手不斷拜託大家腳步移動，但支持民眾實在太過熱情。支持者不斷高喊「蔣萬安凍蒜、蔣萬安凍蒜」；更有支持者豎起大拇指、拍手歡呼，場面相當熱。

台北市長蔣萬安周一競總造勢後，第一場夜市掃街到內湖737夜市拜票，支持者相當熱情，短短一百公尺蔣萬安十分鐘走不完，幾乎是將夜市當造勢大進場，甚至人潮擠爆，很多支持者擠不到握手，紛紛走到對面人行道拍照。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安周一競總造勢後，第一場夜市掃街到內湖737夜市拜票，支持者相當熱情，短短一百公尺蔣萬安十分鐘走不完，幾乎是將夜市當造勢大進場，甚至人潮擠爆，很多支持者擠不到握手，紛紛走到對面人行道拍照。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安周一競總造勢後，第一場夜市掃街到內湖737夜市拜票，支持者相當熱情，短短一百公尺蔣萬安十分鐘走不完，幾乎是將夜市當造勢大進場，甚至人潮擠爆，很多支持者擠不到握手，紛紛走到對面人行道拍照。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安周一競總造勢後，第一場夜市掃街到內湖737夜市拜票，支持者相當熱情，短短一百公尺蔣萬安十分鐘走不完，幾乎是將夜市當造勢大進場，甚至人潮擠爆，很多支持者擠不到握手，紛紛走到對面人行道拍照。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 夜市 拜票 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

競總成立支持者擠爆現場 蔣萬安曝「這裡」受傷

蔣萬安吹反攻號角將打「夫人牌」 賴士葆：石舫亘本周開始掃街

吳宗憲參加蔣萬安競總造勢 拋出「宜蘭憲讚、台北安可」合作願景

敲碗成功！蔣萬安外套詢問度爆表 競辦明午開放預購只有300件

相關新聞

20歲首投族幫蔣萬安抽籤遭側翼出征 沈伯洋回應了

年底選戰倒數32天，台北市長蔣萬安今由首投族青年代表抽籤，但該青年受訪卻遭網軍側翼霸凌攻擊批評像「專業背稿」。包含蔣、藍營議員也為其聲援，更呼籲民進黨台北市長候選人沈伯洋站出來遏止歪風。沈下午受訪強調，一直都宣導不要去做人格攻擊、造謠、出征，僅是公民代表幫忙抽號，隱私要被保護。

沈伯洋新竹造勢驚爆違法空拍？震撼空拍畫面遭檢舉 最高罰百萬

民進黨台北市長候選人沈伯洋25日帶著「洋流號」首度跨縣市，第一站就選擇新竹南寮並與民進黨新竹市長候選人莊競程和體造勢，空拍機也拍下震撼畫面，卻鬧出漁港屬於禁航區，空拍行為恐違反相關規定等爭議；市府稍早指出，目前正積極釐清相關事證，一旦確認違法事實，將全案移送權責單位依法裁處，絕不寬貸。

藍白合升溫！黃國昌高雄車掃 酸賴瑞隆能選市長只因「3個字」

高雄藍白合再度合體！民眾黨主席黃國昌今天南下高雄，陪同國民黨市議員邱于軒車掃拜票，表態全力支持國民黨市長候選人柯志恩，盼翻轉高雄；邱于軒也喊藍白共同目標就是「下架新潮流，讓高雄更好」。

影／江啟臣抽中3號喊「最強靠山」 揭「她」兩次競選也抽中

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」，他透露盧秀燕市長兩次市長選舉也抽到3號，今天抽到3號冥冥之中有預感，「我要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。」

巧！抽籤號次和聯合報民調高低順序一樣 魏平政：加倍努力超越

彰化縣長選舉姓名號次抽籤，國民黨魏平政抽中2號，隨即展開車隊掃街拜票，上午北彰化，下午南彰化，新北市長劉和然依約陪伴魏平政的南彰化掃街，車隊行駛速度雖快，為數不少支持者趕快比出勝利手勢「V」，讓魏平政團隊感到窩心。

蔣萬安支持者稱「下流」 沈伯洋引道德經：聆聽民意就在下流

民進黨台北市長候選人沈伯洋今早赴台北市選委會抽選舉號次。會後受訪時談到，台北市長蔣萬安昨的競選總部成立大會，以及蔣支持者稱「洋流」是「下流」，沈伯洋引用道德經的「大國者下流」回應，聆聽民意就在下流，所以才會說只怕不流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。