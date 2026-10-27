人潮擠爆！蔣萬安競總成立後首場掃夜市 支持者超熱情宛如「大進場」

台北市長蔣萬安周一競總造勢後，第一場夜市掃街到內湖737夜市拜票，支持者相當熱情，短短一百公尺蔣萬安十分鐘走不完，幾乎是將夜市當造勢大進場，還有支持者為幫蔣萬安加油，還聲嘶力竭喊到「快燒聲」，也因為人潮太多，很多支持者擠不到中間握手，紛紛走到對面人行道拍照。

年底選戰倒數32天，蔣今抽籤號次抽到五號，第一場夜市造勢來到內湖737夜市，蔣萬安人還沒到，已經有支持者在路口相等，蔣萬安一到場，支持者一擁而上整個將蔣萬安包圍，不僅拍照、握手，還有人找機會跟蔣萬安要簽名。

蔣萬安今再度穿上人氣的棒球外套戰服，有店家看到市長來，特地放下手上工作要合照；還有的店家要簽名，麥克風手不斷拜託大家腳步移動，但支持民眾實在太過熱情。支持者不斷高喊「蔣萬安凍蒜、蔣萬安凍蒜」；更有支持者豎起大拇指、拍手歡呼，場面相當熱。

台北市長蔣萬安周一競總造勢後，第一場夜市掃街到內湖737夜市拜票，支持者相當熱情，短短一百公尺蔣萬安十分鐘走不完，幾乎是將夜市當造勢大進場，甚至人潮擠爆，很多支持者擠不到握手，紛紛走到對面人行道拍照。記者林麗玉／攝影