20歲首投族幫蔣萬安抽籤遭側翼出征 沈伯洋回應了

年底選戰倒數32天，台北市長蔣萬安今由首投族青年代表抽籤，但該青年受訪卻遭網軍側翼霸凌攻擊批評像「專業背稿」。包含蔣、藍營議員也為其聲援，更呼籲民進黨台北市長候選人沈伯洋站出來遏止歪風。沈下午受訪強調，一直都宣導不要去做人格攻擊、造謠、出征，僅是公民代表幫忙抽號，隱私要被保護。

台北市長蔣萬安今天由20歲的青年首投族Yakira代抽號次，卻因受訪遭網友友攻擊「專業背稿」，競辦今下午也與國民黨議員出面聲援，開憂心這樣的網路霸凌會製造寒蟬效應，國民黨議員鍾沛君更呼籲沈伯洋及其支持者，應該要站出來遏止歪風。

沈伯洋下午出席社工座談會，會前接受媒體聯訪被問到幫蔣萬安抽籤的青年代表在網路遭到出征，沈表示，他一直強調不要去做人格攻擊、造謠、出征，選戰到現在大家情緒會越來越亢奮，但還是要再次呼籲，不要去做任何面貌、人格、講話等這些都不在討論範圍，他就是公民代表來幫忙抽號次，其他的隱私也應該要能夠被保護。