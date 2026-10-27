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沈伯洋新竹造勢驚爆違法空拍？震撼空拍畫面遭檢舉 最高罰百萬

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋25日帶著「洋流號」首度跨縣市，第一站就選擇新竹南寮並與民進黨新竹市長候選人莊競程和體造勢。記者郭政芬／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋25日帶著「洋流號」首度跨縣市，第一站就選擇新竹南寮並與民進黨新竹市長候選人莊競程和體造勢。記者郭政芬／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋25日帶著「洋流號」首度跨縣市，第一站就選擇新竹南寮並與民進黨新竹市長候選人莊競程和體造勢，空拍機也拍下震撼畫面，卻鬧出漁港屬於禁航區，空拍行為恐違反相關規定等爭議；市府稍早指出，目前正積極釐清相關事證，一旦確認違法事實，將全案移送權責單位依法裁處，絕不寬貸。

2026九合一選舉

市府交通處表示，南寮地區屬禁限航區，無人機飛航涉及公共安全，依民用航空法及遙控無人機管理規則，人群聚集處上空原則上不得飛行，非公告開放區域須經申請同意。

產發處表示，新竹漁港屬農業部漁業署主管第一類漁港，如因執行業務需飛行無人機，須事先向市府提出申請，經市府洽得農業部漁業署同意後，始得進行飛航活動。經調查確認，本府並未接獲10月25日於新竹漁港飛行無人機相關申請。

新竹市警察局表示，已於今日收到具名檢舉並立案，由於法律責任歸屬於無人機所有人或操作人，市府將調閱「遙控無人機管理資訊系統」申請紀錄，並依據相關事證調查記錄並啟動約談，後續依行政程序法及行政罰法辦理，將認定違規嚴重程度，依民用航空法規定，可處30萬元至150萬元罰鍰，並得廢止操作證或沒入無人機。

市府強調，新竹漁港因緊鄰空軍基地，未經許可於禁航區操作無人機，不僅嚴重威脅飛航安全，更涉及國家安全紅線。

沈伯洋 空拍 2026九合一選舉 新竹市選舉 莊競程

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