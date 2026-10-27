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「做事乎阮來、大家來鵝樂」 屏東市長參選人梁育慈抽到2號

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
民進黨屏東市長候選人梁育慈到市公所抽籤，抽中2號，她戴上象徵「鵝樂」鵝頭套亮相。記者劉星君／攝影
民進黨屏東市長候選人梁育慈到市公所抽籤，抽中2號，她戴上象徵「鵝樂」鵝頭套亮相。記者劉星君／攝影

因颱風攪局，九合一選舉號次抽籤今27日登場，民進黨屏東市長候選人梁育慈到市公所抽籤，抽中2號，她戴上象徵「鵝樂」鵝頭套亮相。抽籤後，梁育慈與立委鍾佳濱展開車隊掃街，爭取市民朋友支持。

2026九合一選舉

「做事乎阮來，大家來鵝樂！」梁育慈喊出與號次呼應口號，梁育慈說，徵召以來，「做事」的訴求一直是她不變的參選初衷，除了強調自身有十年政治歷練，有經驗為家鄉做事，更看好屏東市的未來，期盼市公所能積極扮演重要角色，為地方建設、發展來做事。

梁育慈指出，屏東縣經過歷屆縣長蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻、潘孟安，到現任縣長周春米的擘劃，從觀光旅遊、交通路網到產業升級，在接力治理下打下了深厚基礎，交出亮眼的成績單。然而，身為縣內第一大人口數的首善之區，屏東市需跟上縣政發展腳步。

「現在正是屏東市轉型的關鍵」，梁育慈表示，屏東市不僅要把百年城市光榮感與在地認同重新找回，更要全面加速基礎建設的布建與優化，打造宜居、安全且富有溫度的生活圈。

梁育慈也期許，這次選舉應當回歸市政專業治理與理性對話。為向市民傳遞歡樂與正向的選戰氛圍，她特別準備近期在網路上掀起熱潮、由縣長周春米帶動「鵝頭套」亮相，俏皮又吸睛造型吸引注目，展現親和力。

陪同掃街的立委鍾佳濱也大力推薦，認為梁育慈是執行力最強、最能為屏東市帶來新氣象的不二人選。懇請市民朋友集中選票，全力支持「2號」梁育慈，讓有經驗、會做事的人進入市公所，為屏東市打造更好的新未來。

2026九合一選舉 屏東縣選舉 梁育慈

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