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張善政喊桃園社宅建設逾萬戶 黃世杰批數字遊戲

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2026桃園市長選舉，社宅建設成藍綠雙方人選交鋒話題。聯合報系資料照
2026桃園市長選舉，社宅建設成藍綠雙方人選交鋒話題。聯合報系資料照

2026桃園市長選舉，國民黨桃園市長張善政爭取連任，接受亞洲電台主持人謝美英專訪時特別提到社宅政策，強調桃園完工加施工中的社宅已逾萬戶，且6成是他任內規畫；對此，民進黨桃園市長參選人黃世杰不以為意，指「從無到有規畫、啟動並完工」的社宅仍是0戶。

2026九合一選舉

黃世杰表示，張善政聲稱桃園市6成社宅是其任內規劃，其實是將總數扣除前市長鄭文燦時期決標與動工的 4374 戶後，剩下的 6826 戶再除以總數，才湊出60.94%數字，但這種數字遊戲，市民沒有真正受惠或彰顯居住正義，反而更證明了張善政上任近四年來，真正由其任內「從無到有規劃、啟動並完工」的社宅戶數至今仍是0戶。

社宅作為長期的延續性政策，張善政市府承接前朝規畫，竟然能在任期中有長達15個月零動工，也顯示出其任期前半行政效率低落，無心蓋社會的實情。

黃世杰說，進一步拆解張善政口中數字，更能看出現任市府行政效能的嚴重低落。其中，「正在施工中」的僅有 1943 戶，而高達 4883 戶還在圖紙上的「設計規畫中」。代表張市府所謂的政績，有超過7成（4883戶）連動工都沒有，僅停留在紙上作業

黃也說，遺憾選舉到最後關頭，面對外界質疑社宅連續15個月「0 開工」的難堪數據，張善政第一時間不是檢討效率，誠實面對自己的施政缺失，而是熟練地玩起文字遊戲，拿數據灌水偷換概念，相信選民的眼睛是雪亮的。

黃世杰 張善政 社宅 2026九合一選舉 桃園市選舉

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