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六都市長社宅政見評比出爐！李四川、蘇巧慧雙獲綠燈

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
社會住宅推動聯盟公布2026年六都市長候選人社宅政見評比。記者張策／攝影
社會住宅推動聯盟公布2026年六都市長候選人社宅政見評比。記者張策／攝影

社會住宅推動聯盟22日公布2026年六都市長候選人社宅政見評比，12名候選人中有9人接受拜會，其中新北市長參選人李四川蘇巧慧均承諾持續興建社宅，並提出任期內可檢視的興辦目標，雙雙獲得「持續興建」、「具體目標」兩項綠燈。住盟也提醒，中央新版社宅計畫擬大幅縮減直接興建戶數，未來地方政府能否接棒，將成為社宅政策的重要考驗。

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住盟指出，這次評比自7月底啟動拜訪，至10月8日截止，主要檢視候選人是否承諾持續興建社宅，以及當選後任期內能否提出地方自行興辦的具體戶數，不將中央興辦案件混入計算，避免候選人僅以長期願景或中央規畫作為政見。

評比結果顯示，新北市長參選人李四川與蘇巧慧均承諾延續新北市府原訂5.2萬戶社宅規畫，其中地方自行興辦目標為3.9萬戶，目前已有約1.9萬戶。住盟說明，原訂目標包含中央新版計畫縮減的1.3萬戶地方興辦量，兩人承諾延續原有目標，因此具體目標項目均獲綠燈。

根據住盟統計，截至今年6月底，新北市社宅總量為4萬181戶，其中地方興辦1萬9350戶、中央興辦2萬831戶，地方占比48.2%。相較2022年初，本屆市府任內地方興辦增加9577戶，中央興辦則減少3841戶，合計增加5736戶。不過，相關數字包含已完工、興建中、已決標待開工及規畫中案件，並非全部已完工可入住。

除興建戶數外，李四川與蘇巧慧也都提出延長育兒家庭社宅租期的構想。針對中央補助可能縮減，李四川指出，財劃法調整後，地方統籌款雖然在帳面上增加，但中央若同步減少計畫型補助，實際可用財源仍存在變數，恐衝擊社宅興辦；蘇巧慧則表示，已向中央爭取維持原有政策方向。

放眼六都，9名接受拜會的候選人均承諾持續興建社宅，但僅蔣萬安、李四川、蘇巧慧、張善政及柯志恩5人提出具體興辦戶數，獲得雙綠燈；沈伯洋、黃世杰、江啟臣及賴瑞隆雖承諾續建，卻未提出任期內具體戶數，因此在具體目標項目獲黃燈。何欣純、謝龍介及陳亭妃則因未在期限內回應拜訪邀請，兩項均被列為紅燈。

住盟表示，中央新版社會住宅興辦計畫草案，擬將直接興建目標從13萬戶下修至3萬戶，並規畫自117年起停止非自償補助，地方政府後續興辦社宅的財務壓力恐進一步增加。

住盟呼籲中央維持13萬戶直接興建目標，持續提供非自償補助與利息補貼，同時透過修法，在都市更新、捷運聯合開發及整體開發中建立社宅回饋機制。住盟也強調，評比目的並非比較誰提出的戶數最多，而是留下選後可以檢驗的承諾，未來將持續追蹤各市府興辦戶數及相關配套是否落實。

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