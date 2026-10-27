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抽籤號次看這裡 屏東縣議員候選人87人搶攻55席次

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員候選人等待號次抽籤。記者劉星君／攝影
屏東縣議員候選人等待號次抽籤。記者劉星君／攝影

屏東縣選委會今舉號次抽籤作業，縣議員16選區55席，2026大選87人登記，今天上午抽籤，縣議員分兩場，第一選區到第三選區一場，第四選區到第十六選區一場，候選人莊瓊如抽到9號後開心劈腿、也有第一選區候選人民進黨李世斌、第三選區國民黨籍李世淦，兩人常被誤以為是兄弟，巧合的是這次都抽到10號。李世淦連兩次到抽10號。

2026九合一選舉

第八選區到第十六選區原鄉，第八選區平地原住民，現任潘翠雲登記，同額，免抽籤，1號。

第廿一屆議員候選人號次抽籤：

第一選區：1李清聖（民）、2蔣月惠（無）、3龔書翩（無）、4劉振隆（無）、5林明順（無）、6蔡侑庭（民）、7陳哲蕙（國）、8任峻賢（國）、9黃明賢（國）、10李世斌（民）、11蘇資婷（國）、12蔣家煌（無）、13張平原（無）、14林建志（無）、15方華雄（國）、16方一祥（民）、17饒怡君（民）、18陳韋強（無）、19陳揚（國）、20林育先（眾）

第二選區：1葉明博（無）、2王景山（國）、3鍾慶平（無）、4陳秋豪（無）、5何春美（無）、6蘇孟淳（無）、7宋麗華（國）、8徐國銘（民）、9莊瓊如（無）、10鍾詔元（無）、11盧文瑞（國）

第三選區：1吳慈慧（國）、2許馨勻（國）、3林郁虹（無）、4林國順（無）、5黃建溢（民）、6利八魁（民）、7陳宗廷（無）、8潘炩禕（民）、9潘筱潔（民）、10李世淦（國）、11潘連周（無）、12魏楓凌（無）、13陳志成（無）、14徐榮耀（國）。

第四選區：1周芸均（國）、2林宇澤（無）、3許展維（民）、4呂少麒（民）、5方冠丁（民）、6劉孟君（民）、7林蔡鳳梅（無）、8方文正（民）、9胡嘉玲（國）、10鄭喬云（無）

第五選區：1陳靜芳（國）、2黃盈裕（無）、3羅平道（民）、4周碧雲（民）、5張榮傑（無）

第六選區：1盧邑宸（無）、2李建華（民）、3張榮志（國）、4潘芳泉（民）

第七選區：1陳國在（無）、2陳建興（無）

第八選區：1潘翠雲（國）

第九選區： 1張利惠（國）、2江金妹（無）

第十選區：1 蕭惠美Zuljezulje Qapulu （無）、2高惠芬（國）

第十一選區：1何長成（無）、2邱登星Adrucangalj·Drusaljiyan（國）

第十二選區：1鄭鴻耀（無）、2越秋女（無）、3莊景星（無）

第十三選區：1鄭志偉（無）、2周陳曉玟（無）

第十四選區：1李振榮（無）、2周英傑（國）、3 侯廉聰 AljimPacikel （無）

第十五選區：1林明德（無）、2許金吉（國）、3劉忠義（無）、4洪亞男（無）

第十六選區：1杜仁勇（無）、2杜玉慧（無）

以選委會公告結果為主。

屏東縣議員第一選區號次抽籤結果。記者劉星君／攝影
屏東縣議員第一選區號次抽籤結果。記者劉星君／攝影

屏東縣議員第二選區號次抽籤結果。記者劉星君／攝影
屏東縣議員第二選區號次抽籤結果。記者劉星君／攝影

屏東縣議員第三選區號次抽籤結果。記者劉星君／攝影
屏東縣議員第三選區號次抽籤結果。記者劉星君／攝影

屏東縣議員第四到第八選區號次抽籤結果。記者劉星君／攝影
屏東縣議員第四到第八選區號次抽籤結果。記者劉星君／攝影

屏東縣議員第九到第十六選區號次抽籤結果。記者劉星君／攝影
屏東縣議員第九到第十六選區號次抽籤結果。記者劉星君／攝影

2026九合一選舉 屏東縣選舉 議員 號次

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