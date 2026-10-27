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台東五合一選舉候選人號次公布 縣長4人參選、56人搶30席縣議員

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣選委會今早在縣府大禮堂舉辦候選人號次抽籤， 縣長4人參選，另有56人搶30席縣議員。記者尤聰光／攝影
台東縣選委會今早在縣府大禮堂舉辦候選人號次抽籤， 縣長4人參選，另有56人搶30席縣議員。記者尤聰光／攝影

台東縣選委會今天舉辦五合一選舉候選人號次抽籤作業，選委會說明，縣長及縣議員在縣府大禮堂舉行，鄉鎮長、村里長及鄉鎮市民代表在各鄉鎮市公所辦理，場外助選人員搬出各類吉祥話，以及宣傳旗幟及手拿牌，相當熱鬧。

2026九合一選舉

選委會主委盧協昌主持縣長及縣議員候選人號次抽籤，為維持會場秩序，僅讓候選人或代理人進場抽籤，助選人員全在外面等候。

選委會總幹事、民政處長歐斐君指出，今年4人參選縣長、56人參選縣議員，依候選人登記順序抽籤，縣長候選人號次依序為：1號李吳穎智、2號陳瑩、3號王志偉、4號吳秀華。

縣議員候選人部分，第一選舉區（應選10名）： 1號吳景槐、2號黃治維、3號傅文鵬、4號周達三、5號陳炫諭、6號王春梅、7號江家榛、8號吳佩珊、9號李哲、10號陳允萍、11號張國洲、12號林參天、13號簡維國、14號潘頤頻、15號王文怡、16號林文隆、17號饒慶鈺。

第二選舉區 （應選1名）： 1號張家瑋、2號楊招信。第三選舉區（應選2名）： 1號許進榮、2號鄭銘顯、3號林東滿。第四選舉區（應選2名） ：1號潘貴蘭、2號陳宏宗。第五選舉區（應選1名）： 1號廖雙穎、2號翁麗吟。第六選舉區（應選1名）： 1號王益凱、2號謝賢裕。

第七選舉區（應選3名）：1號林茂松、2號陳政宗、3號林琮翰、4號陽昇宏、5號陽奇良、6號巫化•巴阿立佑司、7號方賢仁。第八選舉區（應選1名）：1號鄭崗山、2號沙順恩。第九選舉區（應選1名）：1號羅春明、2號尤忠正。

第十選舉區（應選1名）：1號楊清順。第十一選舉區（應選2名）：1號高美珠、2號楊秋珍、3號武雪恩。第十二選區（應選1名）： 1號温源田、2號邱文俊。第十三選舉區（應選1名）： 1號胡淑貞、2號余桂花、3號余瑋廷、4號胡金至。第十四選舉區（應選1名）：1號蔣爭光、2號章正輝。第十五選舉區（應選1名）1號林芳如、2號包惠玲。第十六選舉區（應選1名）： 1號董昌華、2號鍾文明、3號李奉祈。

2026九合一選舉 台東縣選舉 號次 議員 選委會

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