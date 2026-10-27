藍白合升溫！黃國昌高雄車掃 酸賴瑞隆能選市長只因「3個字」

高雄藍白合再度合體！民眾黨主席黃國昌今天南下高雄，陪同國民黨市議員邱于軒車掃拜票，表態全力支持國民黨市長候選人柯志恩，盼翻轉高雄；邱于軒也喊藍白共同目標就是「下架新潮流，讓高雄更好」。

黃國昌表示，這次市長選舉是高雄翻轉的重要機會，高雄不應由民進黨特定派系把持，希望市民給柯志恩一次機會，他說，攤開柯志恩與民進黨候選人賴瑞隆在立法院的問政及提案表現，認為只要仔細比較，「這個選擇一點都不困難」。

黃國昌說，他在立法院觀察各委員的問政品質，看過賴瑞隆上台講法案時，拿錯助理給的稿子卻渾然不覺，質疑賴連念錯稿都不知道，不敢想像以後擔任市長會是什麼樣子；他更指賴瑞隆能參選市長，理由只有「新潮流」3個字，批評高雄不應成為新潮流的禁臠。

黃國昌透露，答應替邱于軒助選，與去年民眾黨興達電廠考察有關，邱于軒不分黨派到場，參與到底並提出資料監督市府，讓他印象深刻；後來追查光電開發及環境問題，也看到她站出來為鄉親發聲，涉入複雜議題、不怕得罪權貴，笑說她的風格「比較像台灣民眾黨應該要有的議員」。

邱于軒表示，欣賞黃國昌及民眾黨做事的態度，雙方共同理念下架新潮流，支持柯志恩成為高雄市長，也期待與民眾黨議員候選人林于凱「雙于」進議會共同監督市政。外界認為林于凱選戰步調「佛系」，林于凱回應，不希望有太多政治口水，提出正向政見說服市民。

媒體追問賴瑞隆抽中5號，有網友以諧音影射其子校園霸凌事件，對此，黃國昌表示，對諧音梗興趣不大，也不會拿候選人號次大作文章，盼回歸校園霸凌及校事會議問題，質疑賴瑞隆身為立委，過去沒有積極關注學生與教師權益，這才是賴應回答的問題。

民眾黨主席黃國昌送上檸檬，取諧音藍白聯盟，下架新潮流。記者郭韋綺／攝影