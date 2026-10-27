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巧！抽籤號次和聯合報民調高低順序一樣 魏平政：加倍努力超越

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長2號候選人魏平政在姓名號次抽籤後展開車隊掃街拜票。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長2號候選人魏平政在姓名號次抽籤後展開車隊掃街拜票。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長選舉姓名號次抽籤，國民黨魏平政抽中2號，隨即展開車隊掃街拜票，上午北彰化，下午南彰化，新北市長劉和然依約陪伴魏平政的南彰化掃街，車隊行駛速度雖快，為數不少支持者趕快比出勝利手勢「V」，讓魏平政團隊感到窩心。

2026九合一選舉

縣長選舉姓名號次由民進黨陳素月抽中1號、魏平政2號、邱建富3號、陳重嘉4號，有選民聯想到聯合報民調支持度高低排序和抽籤號次一樣，直呼「未免太巧」；魏平政表示，民調提醒他仍有不足之處，他會繼續「端出牛肉」爭取選民認同，把神聖一票投給他、投給彰化的未來。

魏平政由彰化縣黨部主任委員蕭景田陪同掃街拜票，他的女兒魏敬倫隨車向選民懇託，車隊上午從彰化市出發，掃過秀水、福興、鹿港、線西、伸港、和美，中午回到競選總部休整，新北市長劉和然兌現承諾到來，下午陪魏平政車隊掃大村、員林、永靖、埔心、埔鹽、二林、芳苑、大城、竹塘、北斗、溪州、二水、田中、田尾、社頭。劉和然在車上拿麥克風呼籲選民要選出有能力、能執政的魏平政。

車隊以時速40至50公里前進，前導車廣播「縣長候選人2號的魏平政本人在車上，拜託11月28日把神聖一票投給魏平政」，很多行人、機車騎士連忙停下對魏平政比出勝利手勢，高喊「勝利、當選」，也有駕駛人搖下車窗向魏平政招手。選戰經驗豐富的蕭景田老神在在，魏平政興奮又是揮手又是拱手作揖，感謝選民的熱情回應。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 號次 聯合報 民調 劉和然

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