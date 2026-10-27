張麗善縣政專書簽書會 揭雲林8年轉型過程

雲林縣政府今天在斗六糖廠竹創基地舉辦縣政專書「躍上雲端：用創意科技升級雲林」簽書會，分享近年施政成果。縣長張麗善表示，縣府以「2030前進雲林」為願景，持續推動財政健全、智慧農業及產業園區布局，希望讓雲林從農業大縣走向農、工、商及科技並進，創造更多在地就業機會。

張麗善指出，專書記錄縣府團隊與產官學界合作的施政成果，從財政治理、基礎建設、產業轉型到社會福利，呈現政策從規畫到執行的過程。她表示，縣府持續推動財政健全化，負債比已從上任時的49.87％降至不到14％，並將資源投入基礎建設、產業發展及民生照顧。

簽書會安排張麗善與雲林縣農會理事長林鴻鈞、雲林科技大學副校長黃世輝、遠見雜誌企劃出版部總編輯李桂芬對談，從農業實務、學術研究及出版觀點，交流地方產業發展、農業轉型與文化傳承。張麗善也為到場鄉親簽書、合影。

議長黃凱表示，縣議會在監督縣政之餘，也支持有助地方發展的政策。他指出，雲林近年舉辦全國運動會及國慶相關活動，提升地方能見度，歡迎全國民眾到雲林走訪，認識地方建設與產業特色。

立委張嘉郡表示，雲林近年推動建設與產業轉型，並在國際智慧城市評比獲得肯定，全國運動會、國慶活動、農機展及台灣咖啡節等活動，也讓更多人看見雲林。她期盼縣府持續推進既有政策，促進農業、工商業及高科技產業並進，延續地方發展動能。

縣府新聞處表示，「躍上雲端：用創意科技升級雲林」已於10月15日出版，民眾可透過博客來、誠品、金石堂網路書店及天下文化等平台選購。

雲林縣政府今天在斗六糖廠竹創基地舉辦縣政專書「躍上雲端：用創意科技升級雲林」簽書會，縣長張麗善（中）分享近年施政成果。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天在斗六糖廠竹創基地舉辦縣政專書「躍上雲端：用創意科技升級雲林」簽書會，縣長張麗善（中）分享近年施政成果。記者陳雅玲／攝影