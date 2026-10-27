新竹縣竹北市長參選人提政見 聚焦公共空間改善

竹縣竹北市長參選人聚焦公共空間政見，國民黨吳旭智主張改善人行道障礙及寵物共融環境，民眾黨邱臣遠規劃水岸運動設施與夜間照明，民進黨曾聖凱則推動公園設施升級及寵物友善空間。

吳旭智今天告訴中央社記者，竹北人行道有逾700處通行障礙，未來將分年分期列管改善，目標4年內完成清除，打造安全、便利的全齡無障礙通行環境。

他說，也將推動「寵物共融生活圈」，透過跨機關協調及社區溝通，改善寵物活動空間與相關設施，兼顧動物福利、飼主需求及周邊居民生活品質。

邱臣遠透過文字表示，提出「雙水岸、雙中心」運動政見，規劃改善興隆路河岸及新月沙灣步道、自行車道，增設球類運動設施，並評估於高鐵特定區設置運動科技醫學中心及兒童運動中心。

他說，將盤點公園、巷弄、通學路段及公車站照明死角，增設路燈與監視設備，打造「夜歸安心路線」；另改善公共場域親子廁所、哺集乳室及性別友善廁所，提升公共空間安全與便利性。

曾聖凱告訴中央社記者，未來將盤點市管公園及運動場域，改善照明、遮蔭、飲水、公廁及無障礙設施，並依場地條件設置運動驛站，打造全齡友善的公共空間。

他說，也將推動寵物友善城市，改善寵物活動場域的飲水、清潔及安全設施，並結合縣府動物保護資源，兼顧動物福利、飼主需求與居民生活品質。