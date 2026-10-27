台東陳瑩、吳秀華見面和樂 私下互批渡假村農路圖利及司法迫害
台東縣長選舉今天抽號次，檢調再度聲押前縣長吳俊立未成，但保證金提高至700萬元，案情進展成藍綠選戰攻防焦點。吳俊立胞妹、國民黨台東縣長候選人吳秀華痛批選前政治操作及司法迫害。民進黨對手陳瑩強調，身體有無問題醫生會有專業判斷，吳家是否拿納稅錢為自家投資標的開闢超級寬農路，就讓證據說話。
台東縣前縣長吳俊立涉入東映渡假村農路開闢圖利案以500萬元交保，檢方抗告後預定昨早重開聲押庭，不過吳俊立以心肌炎住院即將開刀為由請假，此舉未被地檢署接受，檢調赴高雄榮總拘提返回台東連夜開聲押庭，法院凌晨3時裁定保證金提高至700萬元。
今早抽籤前法院裁定結果已經出爐，國民黨吳秀華與民進黨陳瑩先禮後兵，兩人在抽籤會場握手致意，到了場外則為吳俊立案展開激烈交鋒。
吳秀華在縣長饒慶鈴、立委黃建賓與黃仁陪同下抽號次。她坦言非常心疼哥哥吳俊立的身體狀況，並連聲質問「這樣的程序合不合乎常理、合不合乎程序正義、有沒有枉顧病人的人權？」
吳秀華表示，選前30幾天大動作發動司法調查，無疑是一場赤裸裸的政治操作與司法迫害，她一路走來始終如一，這次選舉不畏強權、不畏司法迫害，一定會穩穩把選戰打完，「我也相信台東藍軍與良善選民會支持正義，會努力守住台東藍天、贏得勝利」。
陳瑩在競選總幹事劉櫂豪陪同下抽號次，針對吳俊立今天再度獲得交保，陳瑩指出，身體有無問題，醫生會有專業判斷，這是演不了的，她相信榮總的專業診斷。
陳瑩拉高分貝說，吳家到底有沒有拿人民納稅錢去做超級寬農路直通自家投資標的（渡假村），要讓證據說話，她尊重司法調查，但也相信檢察官對案情證據有相當了解與把握才去拘提，一切尊重司法調查及決定。
陳瑩強調，她自己沒有家族事業的包袱，可以確保政府每一分資源運用都符合公共利益，絕不讓縣政成為服務特定家族或財團的工具，鄉親選票上支持的是陳瑩，當選後一定由她自己承擔責任、主導縣政，絕不成為任何人的傀儡。
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