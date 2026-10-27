快訊

乳房超音波做一半…板橋女婦產科醫師偷吸女病患胸部 下場出爐

丈夫謀財害命？河口湖命案死者出國前曾落軌 高鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台東陳瑩、吳秀華見面和樂 私下互批渡假村農路圖利及司法迫害

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長選舉今天抽號次，陳瑩（左）與吳秀華（右） 在抽籤會場微笑握手、和氣融融，一分開後立即激烈攻防、互不相讓。記者尤聰光／攝影
台東縣長選舉今天抽號次，陳瑩（左）與吳秀華（右） 在抽籤會場微笑握手、和氣融融，一分開後立即激烈攻防、互不相讓。記者尤聰光／攝影

台東縣長選舉今天抽號次，檢調再度聲押前縣長吳俊立未成，但保證金提高至700萬元，案情進展成藍綠選戰攻防焦點。吳俊立胞妹、國民黨台東縣長候選人吳秀華痛批選前政治操作及司法迫害。民進黨對手陳瑩強調，身體有無問題醫生會有專業判斷，吳家是否拿納稅錢為自家投資標的開闢超級寬農路，就讓證據說話。

2026九合一選舉

台東縣前縣長吳俊立涉入東映渡假村農路開闢圖利案以500萬元交保，檢方抗告後預定昨早重開聲押庭，不過吳俊立以心肌炎住院即將開刀為由請假，此舉未被地檢署接受，檢調赴高雄榮總拘提返回台東連夜開聲押庭，法院凌晨3時裁定保證金提高至700萬元。

今早抽籤前法院裁定結果已經出爐，國民黨吳秀華與民進黨陳瑩先禮後兵，兩人在抽籤會場握手致意，到了場外則為吳俊立案展開激烈交鋒。

吳秀華在縣長饒慶鈴、立委黃建賓與黃仁陪同下抽號次。她坦言非常心疼哥哥吳俊立的身體狀況，並連聲質問「這樣的程序合不合乎常理、合不合乎程序正義、有沒有枉顧病人的人權？」

吳秀華表示，選前30幾天大動作發動司法調查，無疑是一場赤裸裸的政治操作與司法迫害，她一路走來始終如一，這次選舉不畏強權、不畏司法迫害，一定會穩穩把選戰打完，「我也相信台東藍軍與良善選民會支持正義，會努力守住台東藍天、贏得勝利」。

陳瑩在競選總幹事劉櫂豪陪同下抽號次，針對吳俊立今天再度獲得交保，陳瑩指出，身體有無問題，醫生會有專業判斷，這是演不了的，她相信榮總的專業診斷。

陳瑩拉高分貝說，吳家到底有沒有拿人民納稅錢去做超級寬農路直通自家投資標的（渡假村），要讓證據說話，她尊重司法調查，但也相信檢察官對案情證據有相當了解與把握才去拘提，一切尊重司法調查及決定。

陳瑩強調，她自己沒有家族事業的包袱，可以確保政府每一分資源運用都符合公共利益，絕不讓縣政成為服務特定家族或財團的工具，鄉親選票上支持的是陳瑩，當選後一定由她自己承擔責任、主導縣政，絕不成為任何人的傀儡。

民進黨台東縣長候選人陳瑩（左三）抽中2號，她強調上任後絕不會成為任何人的魁儡。圖／陳瑩競總提供
民進黨台東縣長候選人陳瑩（左三）抽中2號，她強調上任後絕不會成為任何人的魁儡。圖／陳瑩競總提供

國民黨台東縣長候選人吳秀華（右四）希望「事事如意」，強調她一路走來始終如一，這次選舉不畏強權、不畏司法迫害。圖／吳秀華競總提供
國民黨台東縣長候選人吳秀華（右四）希望「事事如意」，強調她一路走來始終如一，這次選舉不畏強權、不畏司法迫害。圖／吳秀華競總提供

陳瑩 吳秀華 台東 2026九合一選舉 台東縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台東檢方提抗告後重開聲押庭 吳俊立交保金提高至700萬元

台東檢調赴醫院拘提吳俊立 律師團控未經醫師同意強行帶離醫院

吳俊立免羈押原因曝光 台東地檢署說明赴醫院拘捕過程合法

涉農路案開羈押庭 吳俊立住院遭拘提

相關新聞

藍白合升溫！黃國昌高雄車掃 酸賴瑞隆能選市長只因「3個字」

高雄藍白合再度合體！民眾黨主席黃國昌今天南下高雄，陪同國民黨市議員邱于軒車掃拜票，表態全力支持國民黨市長候選人柯志恩，盼翻轉高雄；邱于軒也喊藍白共同目標就是「下架新潮流，讓高雄更好」。

巧！抽籤號次和聯合報民調高低順序一樣 魏平政：加倍努力超越

彰化縣長選舉姓名號次抽籤，國民黨魏平政抽中2號，隨即展開車隊掃街拜票，上午北彰化，下午南彰化，新北市長劉和然依約陪伴魏平政的南彰化掃街，車隊行駛速度雖快，為數不少支持者趕快比出勝利手勢「V」，讓魏平政團隊感到窩心。

影／江啟臣抽中3號喊「最強靠山」 揭「她」兩次競選也抽中

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」，他透露盧秀燕市長兩次市長選舉也抽到3號，今天抽到3號冥冥之中有預感，「我要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。」

台東陳瑩、吳秀華見面和樂 私下互批渡假村農路圖利及司法迫害

台東縣長選舉今天抽號次，檢調再度聲押前縣長吳俊立未成，但保證金提高至700萬元，案情進展成藍綠選戰攻防焦點。吳俊立胞妹、國民黨台東縣長候選人吳秀華痛批選前政治操作及司法迫害。民進黨對手陳瑩強調，身體有無問題醫生會有專業判斷，吳家是否拿納稅錢為自家投資標的開闢超級寬農路，就讓證據說話。

蔣萬安支持者稱「下流」 沈伯洋引道德經：聆聽民意就在下流

民進黨台北市長候選人沈伯洋今早赴台北市選委會抽選舉號次。會後受訪時談到，台北市長蔣萬安昨的競選總部成立大會，以及蔣支持者稱「洋流」是「下流」，沈伯洋引用道德經的「大國者下流」回應，聆聽民意就在下流，所以才會說只怕不流。

首投青年幫抽號次被出征 蔣萬安不捨...中午致電安慰「我們都挺妳」

年底選戰倒數32天，台北市長蔣萬安今天由20歲的青年首投族Yakira代抽號次，卻因受訪被網路出征。蔣萬安今天下午受訪聲援Yakira，並透露中午也致電Yakira，「告訴她，她很勇敢、表現很好，沒有做錯任何事。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。