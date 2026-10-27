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新北隊立委當李四川分身 市場掃街展現團結氣勢

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市立委羅明才與其他立委集結成「新北隊」為李四川拉票，前往板橋朝陽市場掃街拜票，展現中央、地方攜手為市民拚建設的團結氣勢。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市立委羅明才與其他立委集結成「新北隊」為李四川拉票，前往板橋朝陽市場掃街拜票，展現中央、地方攜手為市民拚建設的團結氣勢。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川今日號次抽籤抽中3號，新北市立委洪孟楷、廖先翔、張智倫、林德福、羅明才也集結成「新北隊」，今前往板橋朝陽市場掃街拜票，展現中央、地方攜手為市民拚建設的團結氣勢，並號召鄉親一同力挺李四川，沿途獲得熱情回應，「凍蒜」聲此起彼落，氣氛相當熱鬧。

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市場內許多攤商見到「新北隊」立委到來，驚喜連連，有鄉親特地送上一袋礦泉水，祝福李四川「遇水則發」、高票當選，並高喊「凍蒜」；也有攤商送上蔥、蒜等吉祥物，象徵「凍蒜」好彩頭。熱情的鄉親爭相上前與立委們握手、擁抱，要求合影自拍，現場氣氛熱絡，展現「新北隊」的超高人氣。

新北隊立委們表示，李四川抽中3號，就是要讓市民「票投3，挺四川」，李四川更會以42年工程與市政的豐富經驗，以拿得出、看得見的政績與執行力，做新北鄉親最堅實的靠山，未來新北隊並會持續走入市場、深入基層，號召更多市民一起力挺踏實做事的人，讓李四川接棒侯友宜市長，繼續為新北拚建設。

國民黨新北市立委洪孟楷與其他立委集結成「新北隊」為李四川拉票，前往板橋朝陽市場掃街拜票，展現中央、地方攜手為市民拚建設的團結氣勢。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市立委洪孟楷與其他立委集結成「新北隊」為李四川拉票，前往板橋朝陽市場掃街拜票，展現中央、地方攜手為市民拚建設的團結氣勢。圖／李四川競辦提供

新北市立委林德福與同黨立委化為「新北隊」為川伯拉票，今前往板橋朝陽市場掃街拜票，展現中央、地方攜手為市民拚建設的團結氣勢。圖／李四川競辦提供
新北市立委林德福與同黨立委化為「新北隊」為川伯拉票，今前往板橋朝陽市場掃街拜票，展現中央、地方攜手為市民拚建設的團結氣勢。圖／李四川競辦提供

李四川 立委 2026九合一選舉 新北市選舉 洪孟楷 羅明才 拜票

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