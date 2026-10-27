2026候選人號次抽籤…彰化趣事多！這鄉過半數村長同額競選

彰化縣選舉委員會今舉辦2026五合一選舉姓名號次抽籤，縣議員方面，溪湖區陳玉姬第四次抽中4號，直呼這是她的幸運號也是「環保號」，可重複使用文宣品不浪費；鄉鎮市長方面，南彰化的芳苑鄉長和過半數村長同額競選，創下少見紀錄。

陳玉姬表示，支持者獲知她又抽中4號，對她說「賜妳選票，賜妳當選」，她也祝福選民「賜你健康，賜你幸福」，4號是她的幸運號，過去以4號當選連任，這次可重複使用先前的文宣品、背心、旗幟，環保選舉不浪費。

北斗區前縣議員江熊一楓涉詐領助理費案、縣議長謝典霖涉期約賄選案，均遭羈押，今縣議員選舉姓名號次抽籤，江熊一楓由縣選委會人員代抽，抽出2號，謝典霖由胞姊謝衣鳯服務處人員代抽，抽出3號，江、謝處境相似而連號，選民稱是巧合。至於被謝典霖稱呼「阿姑」，私交甚篤的同選區縣議員劉淑芳抽中5號，自稱跟台北市長蔣萬安同號，是吉利號碼。

南彰化的鄉鎮市長同額競選有3人，均親自抽籤。埔鹽鄉長候選人施建樑當場說「一馬當先、一定當選」，接著表示很感謝鄉親肯定和支持，讓他得以同額競選，當選鄉長後一定加倍努力服務埔鹽鄉。埔心鄉長同額競選，鄉長張佩瑩抽中1號高喊「埔心升級中，佩瑩不停工」。

芳苑鄉不但鄉長同額競選，全鄉26村有14村的村長同額競選，鄉公所依規定同額競選沒製作姓名號次籤，直接宣布「1號」是誰。鄉長林保玲表示，芳苑鄉的村長見賢思齊，都很努力為民服務，因此全鄉過半數村長同額競選，她和會全體村長繼續建設芳苑。