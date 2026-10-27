首投青年幫抽號次被出征 蔣萬安不捨...中午致電安慰「我們都挺妳」

年底選戰倒數32天，台北市長蔣萬安今天由20歲的青年首投族Yakira代抽號次，卻因受訪被網路出征。蔣萬安今天下午受訪聲援Yakira，並透露中午也致電Yakira，「告訴她，她很勇敢、表現很好，沒有做錯任何事。」

蔣萬安今天下午出席會計師後援會成立大會，對於幫忙代抽籤號次的首投族被網友攻擊「專業背稿」。蔣萬安今天受訪被問及此事，蔣說，他相信善良，也希望大家多給Yakira加油打氣、多一些鼓勵代替惡意，不要因為立場不同就出征。

蔣萬安今天下午受訪，透露無奈表情，表示「我相信善良，我也希望大家多給Yakira加油打氣」。蔣說，今天是他邀請Yakira幫忙抽號次，非常感謝她願意參加公共事務，也非常珍惜，「希望大家多一些鼓勵代替惡意，Yakira，我們大家都挺妳」。

蔣萬安說，不要因為今天她支持的對象，跟你不同，就要被出征、就要被人身攻擊，這無法接受；而且看到這些仇恨言論也非常氣憤、很不捨，中午的時候有特別打電話給Yakira，「我告訴Yakira，妳很勇敢、表現很好，沒有做錯任何事」。

蔣表示，台灣是一個多元民主的社會，就算政治立場不同，也應該彼此包容而不能用這種非常粗暴而且幾乎是霸凌的方式，讓年輕人不敢講話、不敢發聲。