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同志團體公布投票指南 蔣萬安、沈伯洋表態支持性別友善

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
彩虹平權大平台今公布目前各縣市已註冊、表態支持性別友善的各縣市首長、議員、村里長等候選人名單。圖／彩虹平權大平台
彩虹平權大平台今公布目前各縣市已註冊、表態支持性別友善的各縣市首長、議員、村里長等候選人名單。圖／彩虹平權大平台

地方九合一選舉進入倒數階段，周六也是第24屆台灣同志遊行。彩虹平權大平台今召開「友善日常，由你決定——PrideWatch 2026 彩虹選民投票指南」發布記者會指出，截至26日，已有190位的候選人表態支持性別友善，包括選情最受矚目的台北市市長候選人蔣萬安沈伯洋在內，且超過半數的縣市首長候選人皆響應。

2026九合一選舉

彩虹平權大平台指出，表態支持性別友善的地方縣市長候選人包括台北市長候選人沈伯洋及蔣萬安，新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰、新竹市長候選人莊競程、高虹安、苗栗縣長候選人陳品安、台中市長候選人何欣純、彰化縣長候選人陳素月、雲林縣長候選人劉建國、嘉義縣長候選人蔡易餘、嘉義市長候選人王美惠、台南市長候選人陳亭妃、高雄市長候選人賴瑞隆及柯志恩、屏東縣長候選人周春米、台東縣長候選人陳瑩，超過半數縣市皆有首長候選人響應。

大平台進一步分析，包括縣市長、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、議員，所有註冊PrideWatch的候選人中，民進黨籍占55%、台灣前進陣線16%、無黨籍13%、民眾黨籍9%、國民黨籍5%，也有社民黨及親民黨候選人登記，展現跨黨派對性別議題的關注。

彩虹平權大平台執行長翁鈺清說明，候選人註冊並填寫「2026友善候選人問卷」，將成為PrideWatch頁面上顯示為「已表態」候選人，但更關鍵的核心是「選民監督紀錄」，公民可主動紀錄候選人的「友善及不友善言行」，確實監督候選人是否落實性別友善。

她強調，監督也並非只在選舉期間，以2022年地方選舉的PrideWatch為例，註冊的245人中有87位議員當選，選後彩虹平權大平台積極與議員聯繫，在台北、新北、基隆、桃園、苗栗、新竹縣、新竹市、台南、高雄皆舉辦友善議員聚會，並邀請當地的公民團體一起討論政策，四年任期以來，總共累積促成地方議會高達233次提案、104次質詢。

不會教小孩行動聯盟理事長陳儀分享，透過彩虹平權大平台主持的友善議員聚會，在台北市，議員推動「幼兒園小便斗應該有門」的提案；在新北市推動體育場的六色跑道；在基隆，團體跟著議員查訪性別友善廁所，這些行動分別來自於不同黨派的議員。陳儀說，不論是哪個政黨，都要找到支持性別議題的人，願意將性別政策帶進政府、帶入現場。

台灣同志諮詢熱線南部辦公室社工主任陳威竣說，首長態度主導地方局勢，比如現在高雄市長陳其邁2020年上任後，提升同志業務會報至副秘書長層級，並增至一年三次，讓會議的監督機制更有力，高雄現在也有40間以上的醫療院所可註記性別認同，相關性別友善政策更影響了台南市有意跟進。

翁鈺清說，政治的選擇將影響每個人的日常，若今天立法者沒有性別意識，多元性別者就可能成為被制度排除的人，呼籲候選人除表態，也應提出具體性別政見。

性別 沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉 同志遊行

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