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黃國昌發弊案傳單 蘇巧慧：民調一領先對手就炒作舊案

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
賴清德總統（右）、民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）今天上午前往頂泰山巖參香祈福，賴清德總統讚賞蘇巧慧當立委時問政專業。記者葉信菉／攝影
賴清德總統（右）、民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）今天上午前往頂泰山巖參香祈福，賴清德總統讚賞蘇巧慧當立委時問政專業。記者葉信菉／攝影

民眾黨主席黃國昌印製「曠世智能弊案」宣傳單，準備分送新北市民。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天受訪表示，每次民調一領先，對手就會把舊案拿出來重新炒作一次，相關部會已說明清楚，她也曾在節目上如實回應，強調「合法的事情不怕調查」，未來32天將持續以正面、陽光的態度迎戰，透過政見與願景爭取選民認同。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，自己最大的期待，是讓更多人知道她有能力為新北市帶來新時代。她也藉機替同陣營議員參選人加油，表示身邊的新北隊每一位都是值得選民認同的好人選，希望大家一起努力，爭取選民支持。

蘇巧慧指出，今天很感謝大家與她一起準備進行車隊掃街，包括卓冠廷、彭一書、廖宜琨，以及無黨籍議員蘇泓欽，她都會全力支持；此外她也希望吳昇翰、高乃芸等候選人能順利進入議會。

蘇巧慧強調，希望這些優秀的議員參選人都能順利連任或當選，大家一起為新北市努力。

蘇巧慧 黃國昌 弊案 2026九合一選舉 新北市選舉 民調

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