高雄空氣品質被封全國最惡 柯志恩回應：已提出三大空汙政見

環團與民團今天上午在立法院開聯合記者會指出，我國法定6項主要空氣汙染物中，高雄市包辦「四王一后」5種汙染物，可說全台最惡空品，呼籲市長候選人柯志恩、賴瑞隆在30日辯論會提出制霾政見。柯志恩競辦表示，已提出「燃煤除役不復活」、推動石化產業安置轉型及擴大肺癌篩檢三項主要政見，乾淨空氣不該成為高雄人的奢求。

南部反空汙大聯盟、台灣健康空氣行動聯盟創會等代表在記者會指出，根據台健空盟的最新分析，高雄市的PM2.5、PM10、臭氧、二氧化硫的新年度平均濃度，慘居全國之冠，一氧化碳年均濃度則為全國第2，僅次於台北市。

柯志恩競辦表示，柯志恩提出三大空汙政策，從能源、產業與健康三大面向著手，主張「燃煤除役不復活、舊燃氣不延役」、推動石化產業安置轉型，以及擴大肺癌篩檢、建立高雄空汙健康資料庫等相關政見，已全部公布於競選官網。

柯志恩競辦進一步指出，乾淨的空氣與健康的生活環境，是每一位高雄市民應享有的基本權利，無論是否在辯論場合提出，柯志恩都會持續關心高雄空汙問題，傾聽各界的心聲與訴求，柯志恩當選後會全力改善，攜手市民朋友一起守護高雄人的健康與藍天。

柯志恩強調，藍天不是口號，乾淨空氣也不該成為高雄人的奢求。空汙政見官網連結為https://kochihen2026.tw/policy