國民黨喊反攻 蘇巧慧：選民期待政見與願景

國民黨台北市長候選人蔣萬安在昨日造勢喊出反攻，同黨新北市長候選人李四川今天表示支持者有出一口氣的感覺。民進黨新北市候選人蘇巧慧今天受訪表示，大家可以明顯感受到這次選戰選民希望聽到的是政見跟願景，大家都期待誰才能為這座城市帶來新的希望、新的想像。

蘇巧慧說，她跟沈伯洋是二十多年的朋友，價值觀又一致，很多活動、行動、想法看起來都很接近，才能夠讓大家覺得雙北未來如果是沈伯洋和蘇巧慧一起來合作，一定會是一個全新的時代。

蘇巧慧說，未來她和伯洋會有很多線上線下的共同活動，在各地讓大家來他們的想法、他們的做法都是最新的。

比如今天車隊掃街直播，有很多的政見願景會在畫面彈跳出來，還有很多小遊戲可以跟網友留言互動，未來的城市就是這樣生動有趣，可能大家會比較喜歡。

對於對手李四川今天到蘆洲承諾盡速建新醫院，蘇巧慧說，整個新北市醫療資源都需要再更多，她在上一屆在衛環委員會就已大力爭取、參與討論，持續不斷一直到今天。

蘇巧慧說，今天早上她跟賴清德總統一起到部北醫院參加急重症大樓的上梁典禮，這就是吳秉叡委員和她一起，經歷任行政院長支持的成果「這就是我們的成績，也是我們努力的方向」。

蘇巧慧說，三蘆地區行政園區改建、衛生所能搬遷後，就會把新北市立聯合醫院三重院區第三醫療大樓興建起來，能再增加更多的醫療量能，不只三蘆，每一區都有，這也是作為新北市未來應該要盡的責任。