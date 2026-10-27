快訊

不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

中職／自由球員年資公布！獅隊陳重羽、潘傑楷動向最受關注

首投青年幫抽號次被出征 蔣萬安不捨...中午致電安慰「我們都挺妳」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蘇清泉為失言風波再致歉 周春米：盼用建設與希望完成民主選舉

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（中）今說，抽籤後選舉邁向另個階段，用快樂、有建設性的，有希望的完成民主過程。記者劉星君／翻攝
屏東縣長周春米（中）今說，抽籤後選舉邁向另個階段，用快樂、有建設性的，有希望的完成民主過程。記者劉星君／翻攝

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉本月25日在枋寮廟口開講失言，今抽籤號次前再道歉。屏東縣長周春米今委託「春米青年糰」由糰長藍光杰抽籤，周春米今上午出席總圖潮青圖書分館工程動土，對於蘇致歉，周春米說，抽籤後選舉邁向另個階段，用快樂、有建設性的，有希望的完成民主過程。

2026九合一選舉

蘇清泉本月25日在枋寮廟口開講，針對對手縣長周春米說出「縣長沒有養育小孩，可憐（台語）」引發爭議，蘇當晚在臉書道歉稱，用詞上讓對手有不適地方，表示歉意，但仍不忘寫上他的政見，失言風波延燒。

蘇清泉昨26日深夜在臉書發文道歉，臉書發文內容與今天上午現身選委會抽籤前的受訪，內容相同，蘇清泉說，當天談及屏東少子化與偏鄉教育問題時，他在憂心情急下，使用不適當的言語與舉例。這樣表達確實不妥，這件事也讓他深刻反省，會更警惕言行。

蘇清泉今道歉，縣長周春米今上午由副縣長鄞鳳蘭陪同「春米青年糰」糰長藍光杰到場抽籤。周春米到潮州出席「屏東縣立圖書館總館潮青圖書分館暨青年創新空間新建統包工程」動土典禮。周春米會後接受媒體聯訪，周春米說，身為縣長候選人對歧視言論有必要鄭重跟社會道歉，今天抽籤後選舉就邁向另個階段，用快樂、有建設與有希望的來完成大家民主過程，順利完成選舉。

鄞鳳蘭說，縣長周春米以縣政為重，今依既定縣政行程執行公務。藍光杰說，有感周春米縣長4年來對青年的重視，鼓勵青年參與公共事務，創造青年就業機會，特別來代表她抽出選舉號次，希望未來攜手讓屏東亮起來。

周春米競總指出，珍惜民主成果，未來能快樂正向選舉，不要再走回潑糞、抺黑老套，期待性別歧視不再脫口而出，這不是台灣社會可以接受。 蘇候選人致歉，社會大眾能不能接受是一回事，但就像台北市長候選人沈伯洋說的，如果性別歧視還是存在心中，隨時脫口而出，將是社會大眾無法接受的。

屏東縣長周春米（中）今上午出席總圖潮青圖書分館工程動土。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今上午出席總圖潮青圖書分館工程動土。記者劉星君／攝影

蘇清泉 周春米 屏東 2026九合一選舉 屏東縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／蘇清泉稱情急失言道歉 周春米競總：性別歧視不應再脫口而出

屏東潮青圖書分館青創空間動土 預計117年完工

影／新竹市長號次出爐！高虹安抽中1號 誓言力拼「新竹 Go Homerun」

影／宜蘭縣長選舉林國漳抽中1號 吳宗憲抽中3號 藍綠陣營各喊吉祥話

相關新聞

首投青年幫抽號次被出征 蔣萬安不捨...中午致電安慰「我們都挺妳」

年底選戰倒數32天，台北市長蔣萬安今天由20歲的青年首投族Yakira代抽號次，卻因受訪被網路出征。蔣萬安今天下午受訪聲援Yakira，並透露中午也致電Yakira，「告訴她，她很勇敢、表現很好，沒有做錯任何事。」

2026候選人號次抽籤…彰化趣事多！這鄉過半數村長同額競選

彰化縣選舉委員會今舉辦2026五合一選舉姓名號次抽籤，縣議員方面，溪湖區陳玉姬第四次抽中4號，直呼這是她的幸運號也是「環保號」，可重複使用文宣品不浪費；鄉鎮市長方面，南彰化的芳苑鄉長和過半數村長同額競選，創下少見紀錄。

「颱風大作戰」遊戲從未下架 蔣萬安競辦：沈伯洋團隊還放任假訊息認知作戰？

台北市長蔣萬安競選總部日前發布「颱風大作戰」遊戲，傳出在官網悄悄下架。風向株式會社總監韋淳祐今澄清，「颱風大作戰」從未下架，並揭露遊戲遭到特定人士寫惡意程式攻擊。蔣萬安競辦也表示，遊戲從未下架，即使遭到惡意程式攻擊，仍持續運作。

幫蔣萬安抽籤大學生Yakira遭出征 藍憂寒蟬喊話沈伯洋：出來遏止

年底選戰倒數32天，台北市長蔣萬安今由首投族青年代表抽籤，不過這位代表蔣萬安抽籤的大學生Yakira，卻被網軍側翼霸凌攻擊，批評她受訪像「專業背稿」。競辦今下午也與國民黨議員出面聲援，開憂心這樣的網路霸凌會製造寒蟬效應。

影／江啟臣抽中3號喊「最強靠山」 揭「她」兩次競選也抽中

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」，他透露盧秀燕市長兩次市長選舉也抽到3號，今天抽到3號冥冥之中有預感，「我要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。」

九連霸夢碎！基隆前議長張芳麗資格不符無法抽籤 到選委會遞陳情書

基隆市八連霸資深議員張芳麗今年爭取九連霸，她曾任議長，但中選會審查認定因32年前在議長選舉中收賄判刑確定，喪失參選資格，她雖已提起訴願，但今天議員候選人號次抽籤她被仍被拒於門外，無法參與抽籤。張芳麗今天到基隆市選委會遞交陳情書，她說希望爭取「公平」的對待，這次不能選了，把身體養好再出發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。