影／蘇清泉為失言風波再致歉 周春米：盼用建設與希望完成民主選舉

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉本月25日在枋寮廟口開講失言，今抽籤號次前再道歉。屏東縣長周春米今委託「春米青年糰」由糰長藍光杰抽籤，周春米今上午出席總圖潮青圖書分館工程動土，對於蘇致歉，周春米說，抽籤後選舉邁向另個階段，用快樂、有建設性的，有希望的完成民主過程。

蘇清泉本月25日在枋寮廟口開講，針對對手縣長周春米說出「縣長沒有養育小孩，可憐（台語）」引發爭議，蘇當晚在臉書道歉稱，用詞上讓對手有不適地方，表示歉意，但仍不忘寫上他的政見，失言風波延燒。

蘇清泉昨26日深夜在臉書發文道歉，臉書發文內容與今天上午現身選委會抽籤前的受訪，內容相同，蘇清泉說，當天談及屏東少子化與偏鄉教育問題時，他在憂心情急下，使用不適當的言語與舉例。這樣表達確實不妥，這件事也讓他深刻反省，會更警惕言行。

蘇清泉今道歉，縣長周春米今上午由副縣長鄞鳳蘭陪同「春米青年糰」糰長藍光杰到場抽籤。周春米到潮州出席「屏東縣立圖書館總館潮青圖書分館暨青年創新空間新建統包工程」動土典禮。周春米會後接受媒體聯訪，周春米說，身為縣長候選人對歧視言論有必要鄭重跟社會道歉，今天抽籤後選舉就邁向另個階段，用快樂、有建設與有希望的來完成大家民主過程，順利完成選舉。

鄞鳳蘭說，縣長周春米以縣政為重，今依既定縣政行程執行公務。藍光杰說，有感周春米縣長4年來對青年的重視，鼓勵青年參與公共事務，創造青年就業機會，特別來代表她抽出選舉號次，希望未來攜手讓屏東亮起來。

周春米競總指出，珍惜民主成果，未來能快樂正向選舉，不要再走回潑糞、抺黑老套，期待性別歧視不再脫口而出，這不是台灣社會可以接受。 蘇候選人致歉，社會大眾能不能接受是一回事，但就像台北市長候選人沈伯洋說的，如果性別歧視還是存在心中，隨時脫口而出，將是社會大眾無法接受的。