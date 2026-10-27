蘇巧慧抽中1號啟動大車掃 粉紅超跑載29顆星喊「新北亮晶晶」

選戰進入倒數，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天選舉號次抽中1號，下午她從鶯歌出發，展開號次大車掃，向新北市29區鄉親宣傳號次。蘇巧慧表示，自己連續幾場大選，包括三次立委選戰及這次市長選舉，都抽中1號，讓她相當珍惜，也感謝有這樣的機會，並喊出「第一號，第一好」口號，盼一路走來、始終如一的蘇巧慧，最後能夠勝選，為新北市民服務。

蘇巧慧表示，今天車隊從鶯歌出發，就是希望向新北鄉親報告選舉號次，也象徵選戰進入最後階段，剩下30幾天，團隊一定會繼續努力，帶著政見與願景走遍新北29區，再次呼籲鄉親出來投票，讓新北市進入嶄新的時代。

今年的車隊設計也別具特色，蘇巧慧表示，競選車採用「粉紅超跑」造型，車身上還有29顆星星，象徵希望將新北市29個行政區，每一區都打造成最亮的星星，新北市的多元與豐富，未來將成為城市最強的資產，團隊有企圖心要讓「衛星變繁星」，讓新北「亮晶晶」。

媒體詢問，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前車掃時裝設防彈玻璃，蘇巧慧未來是否也會基於安全考量採取相同措施，蘇巧慧表示，競選期間非常感謝新北市警察局及第一線警察同仁的協助，幫忙維持活動現場秩序，知道警察同仁相當辛苦，每次在活動前後遇到，都會真誠向他們道謝。

蘇巧慧表示，接下來會繼續把握時間完成各項競選活動，也感謝警察同仁的辛勞，希望未來每場活動都能圓滿順利。