快訊

不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

中職／自由球員年資公布！獅隊陳重羽、潘傑楷動向最受關注

首投青年幫抽號次被出征 蔣萬安不捨...中午致電安慰「我們都挺妳」

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧抽中1號啟動大車掃 粉紅超跑載29顆星喊「新北亮晶晶」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧抽中1號啟動大車掃。圖／摘自蘇巧慧YouTube頻道
民進黨新北市長候選人蘇巧慧抽中1號啟動大車掃。圖／摘自蘇巧慧YouTube頻道

選戰進入倒數，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天選舉號次抽中1號，下午她從鶯歌出發，展開號次大車掃，向新北市29區鄉親宣傳號次。蘇巧慧表示，自己連續幾場大選，包括三次立委選戰及這次市長選舉，都抽中1號，讓她相當珍惜，也感謝有這樣的機會，並喊出「第一號，第一好」口號，盼一路走來、始終如一的蘇巧慧，最後能夠勝選，為新北市民服務。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，今天車隊從鶯歌出發，就是希望向新北鄉親報告選舉號次，也象徵選戰進入最後階段，剩下30幾天，團隊一定會繼續努力，帶著政見與願景走遍新北29區，再次呼籲鄉親出來投票，讓新北市進入嶄新的時代。

今年的車隊設計也別具特色，蘇巧慧表示，競選車採用「粉紅超跑」造型，車身上還有29顆星星，象徵希望將新北市29個行政區，每一區都打造成最亮的星星，新北市的多元與豐富，未來將成為城市最強的資產，團隊有企圖心要讓「衛星變繁星」，讓新北「亮晶晶」。

媒體詢問，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前車掃時裝設防彈玻璃，蘇巧慧未來是否也會基於安全考量採取相同措施，蘇巧慧表示，競選期間非常感謝新北市警察局及第一線警察同仁的協助，幫忙維持活動現場秩序，知道警察同仁相當辛苦，每次在活動前後遇到，都會真誠向他們道謝。

蘇巧慧表示，接下來會繼續把握時間完成各項競選活動，也感謝警察同仁的辛勞，希望未來每場活動都能圓滿順利。

蘇巧慧 粉紅超跑 新北 2026九合一選舉 新北市選舉 號次 口號

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／號次出爐 蘇巧慧1號「一定會贏」、李四川3號「票投3挺四川」

新北市長候選人號次出爐 蘇巧慧1號「一定慧贏」 李四川3號「挺四川」

藍綠不約而同派青年代抽 李四川、蘇巧慧選前32天陸戰全面升溫

影／蘇巧慧抽中一號 高喊新北一定贏

相關新聞

首投青年幫抽號次被出征 蔣萬安不捨...中午致電安慰「我們都挺妳」

年底選戰倒數32天，台北市長蔣萬安今天由20歲的青年首投族Yakira代抽號次，卻因受訪被網路出征。蔣萬安今天下午受訪聲援Yakira，並透露中午也致電Yakira，「告訴她，她很勇敢、表現很好，沒有做錯任何事。」

2026候選人號次抽籤…彰化趣事多！這鄉過半數村長同額競選

彰化縣選舉委員會今舉辦2026五合一選舉姓名號次抽籤，縣議員方面，溪湖區陳玉姬第四次抽中4號，直呼這是她的幸運號也是「環保號」，可重複使用文宣品不浪費；鄉鎮市長方面，南彰化的芳苑鄉長和過半數村長同額競選，創下少見紀錄。

「颱風大作戰」遊戲從未下架 蔣萬安競辦：沈伯洋團隊還放任假訊息認知作戰？

台北市長蔣萬安競選總部日前發布「颱風大作戰」遊戲，傳出在官網悄悄下架。風向株式會社總監韋淳祐今澄清，「颱風大作戰」從未下架，並揭露遊戲遭到特定人士寫惡意程式攻擊。蔣萬安競辦也表示，遊戲從未下架，即使遭到惡意程式攻擊，仍持續運作。

幫蔣萬安抽籤大學生Yakira遭出征 藍憂寒蟬喊話沈伯洋：出來遏止

年底選戰倒數32天，台北市長蔣萬安今由首投族青年代表抽籤，不過這位代表蔣萬安抽籤的大學生Yakira，卻被網軍側翼霸凌攻擊，批評她受訪像「專業背稿」。競辦今下午也與國民黨議員出面聲援，開憂心這樣的網路霸凌會製造寒蟬效應。

影／江啟臣抽中3號喊「最強靠山」 揭「她」兩次競選也抽中

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」，他透露盧秀燕市長兩次市長選舉也抽到3號，今天抽到3號冥冥之中有預感，「我要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。」

九連霸夢碎！基隆前議長張芳麗資格不符無法抽籤 到選委會遞陳情書

基隆市八連霸資深議員張芳麗今年爭取九連霸，她曾任議長，但中選會審查認定因32年前在議長選舉中收賄判刑確定，喪失參選資格，她雖已提起訴願，但今天議員候選人號次抽籤她被仍被拒於門外，無法參與抽籤。張芳麗今天到基隆市選委會遞交陳情書，她說希望爭取「公平」的對待，這次不能選了，把身體養好再出發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。