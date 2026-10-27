陳亭妃揪掃街 民進黨台南第一選區3市議員候選人全出席拚3目標

民進黨台南市長候選人陳亭妃在市黨部主委林志展陪同，下午與第一選區黨籍候選人王宣貿、李宗翰、沈家鳳發動車隊掃街，隊伍從東山碧軒寺集結魚貫出發行經大新營主要景點，未來各選區也將比照掃街模式催票。

基層選舉今進行參選人號碼抽籤，各選委會熱鬧滾滾，陳亭妃昨就在臉書預告今天行程，一早在南市選委會抽籤後，搭高鐵北上趕往立法院簽到，接著馬不停蹄中午又南下趕回台南，下午2時許就出現在東山碧軒寺，不少支持者趨前寒暄、合影，參與下午掃街者，不乏無黨籍里長，不少農會系統要員也同台。

陳亭妃在民進黨台南市黨部主委林志展、第一選區市議員候選人王宣貿、李宗翰、沈家鳳等人陪同，眾人先進入碧軒寺虔誠參拜，祈求觀音佛祖等眾神庇佑選舉順利當選。

陳亭妃出發前受訪時重申，這次民進黨在台南市選舉三大使命就是（陳亭妃）能當選台南第一個女市長、民進黨台南市議員候選人要全部當選、市長得票率要全國第一，會不斷朝這3個目標努力達成。

陳亭妃指出，賴清德總統賦予台南隊三大任務，其中不僅要展現接棒出擊的決心，延續中央與地方攜手合作的力量，共同承擔台南未來的發展，更要努力達成台南全台第一投票率的目標。

她強調，台南的進步需要中央、地方與市民共同努力，唯有大家團結一致、積極參與，才能讓台南繼續向前，讓城市發展不斷累積成果。

陳亭妃也向鄉親喊話，選戰進入最後衝刺階段，每一份支持都非常重要，希望在外地工作、讀書的台南子弟，11月28日一定要返鄉投票，讓人民的力量成為台南隊最堅強的靠山。

民進黨台南市長候選人陳亭妃（中）在市黨部主委林志展陪同，下午與第一選區黨籍候選人王宣貿、李宗翰、沈家鳳發動車隊掃街，隊伍從東山碧軒寺集結魚貫出發行經大新營主要景點，出發前振臂高呼凍蒜。記者謝進盛／攝影