聽新聞
0:00 / 0:00
王忠銘抽1號喊「一起走對的路」 曹爾元2號再戰連江縣長
2026連江縣長選舉候選人號次今出爐，尋求連任的國民黨籍縣長王忠銘抽中1號，無黨籍候選人曹爾元抽中2號，兩人皆親自到場抽籤，抽籤結束後也握手致意。這場選戰也是兩人繼2022年後再次正面交鋒。
連江縣長候選人號次抽籤上午在連江縣政府舉行，王忠銘、曹爾元均在助選團隊陪同下抵達會場，依候選人登記順序進行抽籤，最終王忠銘抽中1號、曹爾元抽中2號。王忠銘陣營表示，抽中1號後將以「一起走對的路」作為競選訴求。
此次連江縣長選舉共有兩人登記參選，王忠銘為現任連江縣長，曹爾元則曾任連江縣政府地政局長、民政局長、建設局長及觀光局長等職。兩人都具有超過20年的地方公職經歷，2022年縣長選舉也曾交手，今年再度形成兩人對決。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。