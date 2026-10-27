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王忠銘抽1號喊「一起走對的路」 曹爾元2號再戰連江縣長

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
連江縣長候選人曹爾元與其競選團隊手持旗幟及「2」號手板合影。圖／連江縣選舉委員會提供
連江縣長候選人曹爾元與其競選團隊手持旗幟及「2」號手板合影。圖／連江縣選舉委員會提供

2026連江縣長選舉候選人號次今出爐，尋求連任的國民黨籍縣長王忠銘抽中1號，無黨籍候選人曹爾元抽中2號，兩人皆親自到場抽籤，抽籤結束後也握手致意。這場選戰也是兩人繼2022年後再次正面交鋒。

2026九合一選舉

連江縣長候選人號次抽籤上午在連江縣政府舉行，王忠銘、曹爾元均在助選團隊陪同下抵達會場，依候選人登記順序進行抽籤，最終王忠銘抽中1號、曹爾元抽中2號。王忠銘陣營表示，抽中1號後將以「一起走對的路」作為競選訴求。

此次連江縣長選舉共有兩人登記參選，王忠銘為現任連江縣長，曹爾元則曾任連江縣政府地政局長、民政局長、建設局長及觀光局長等職。兩人都具有超過20年的地方公職經歷，2022年縣長選舉也曾交手，今年再度形成兩人對決。

連江縣縣長選舉候選人號次今出爐，現任連江縣長王忠銘（中）與競選團隊高舉「一起走對的路」等手板合影。圖／<a href='/search/tagging/2/連江縣選舉' rel='連江縣選舉' data-rel='/2/186372' class='tag'><strong>連江縣選舉</strong></a>委員會提供
連江縣縣長選舉候選人號次今出爐，現任連江縣長王忠銘（中）與競選團隊高舉「一起走對的路」等手板合影。圖／連江縣選舉委員會提供

連江縣長王忠銘（左）與連江縣長候選人曹爾元今皆親自出席號次抽籤，抽籤結束後握手致意。圖／連江縣選舉委員會提供
連江縣長王忠銘（左）與連江縣長候選人曹爾元今皆親自出席號次抽籤，抽籤結束後握手致意。圖／連江縣選舉委員會提供

連江縣長候選人號次抽籤今登場，連江縣長候選人曹爾元抽出號次後向現場展示結果。圖／連江縣選舉委員會提供
連江縣長候選人號次抽籤今登場，連江縣長候選人曹爾元抽出號次後向現場展示結果。圖／連江縣選舉委員會提供

王忠銘 曹爾元 無黨籍 2026九合一選舉 連江縣選舉

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