九連霸夢碎！基隆前議長張芳麗資格不符無法抽籤 到選委會遞陳情書

基隆市八連霸資深議員張芳麗今年爭取九連霸，她曾任議長，但中選會審查認定因32年前在議長選舉中收賄判刑確定，喪失參選資格，她雖已提起訴願，但今天議員候選人號次抽籤她被仍被拒於門外，無法參與抽籤。張芳麗今天到基隆市選委會遞交陳情書，她說希望爭取「公平」的對待，這次不能選了，把身體養好再出發。

張芳麗今天上午與支持者到選委會，她非常無奈表示，今天法參加抽籤，讓她提早畢業，提早休息，把自己身體養好再出發，為社會服務是她的初衷。

基隆市選委會今天說明，尊重候選人行政救濟權益，但提起訴願或其他訴訟途徑，依法不停止行政處分之執行，選委會日後將依行政院訴願審議委員會之「訴願決定書」或台北高等行政法院「裁定書」辦理。

張芳麗說，依法行政不能有雙重標準。新北市金山區1名里長參選人，曾犯貪汙治罪條例案件，被認定不符合參選資格。22日提出訴願後，新北市選委會重新檢視判決，認無違反公職人員選舉罷免法相關規定，准予登記，促請主管機關說明兩案判決內容及法律適用，有哪些相同跟不同之處。

張芳麗指出，她已在10月20日遞送暫時狀態假處分書，由台北高等行政法院簽收。中選會及相關主管機關應讓每一位人民，都能獲得一致且合理的法律對待。她爭取的不是特權，而是公平。她要求的不是例外，而是清楚的法律依據。法律不能因人而異，審查標準必須禁得起檢驗。