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「颱風大作戰」遊戲從未下架 蔣萬安競辦：沈伯洋團隊還放任假訊息認知作戰？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）抽中3號籤。記者曾學仁／攝影
台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）抽中3號籤。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安競選總部日前發布「颱風大作戰」遊戲，傳出在官網悄悄下架。風向株式會社總監韋淳祐今澄清，「颱風大作戰」從未下架，並揭露遊戲遭到特定人士寫惡意程式攻擊。蔣萬安競辦也表示，遊戲從未下架，即使遭到惡意程式攻擊，仍持續運作。

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針對「颱風大作戰—病樹清除隊」遭指已下架，民進黨立院黨團更據此發動攻擊，蔣萬安競選辦公室今天表示，遊戲從未下架，即使遭到惡意程式攻擊，仍持續運作。「從沈伯洋團隊攻擊遊戲名稱、沈伯洋本人批評是『恐嚇』，到如今民進黨拿『下架』假訊息接力攻擊，這不正是沈伯洋經常掛在嘴邊的認知作戰？」

競辦指出，遊戲透過辨識病樹傳達防災觀念，卻一再遭到扭曲。沈伯洋及其團隊一面高談反制認知作戰，一面對同黨散布假訊息保持沉默。「請沈伯洋團隊正面回答，難道只要能攻擊蔣萬安，就可以放任假訊息繼續流傳？」

競辦強調，「颱風大作戰」從未下架，歡迎大家親自體驗。「台北需要的是具體政策與理性討論，不是建立在假訊息上的政治攻擊。」

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