聽新聞
0:00 / 0:00
「颱風大作戰」遊戲從未下架 蔣萬安競辦：沈伯洋團隊還放任假訊息認知作戰？
台北市長蔣萬安競選總部日前發布「颱風大作戰」遊戲，傳出在官網悄悄下架。風向株式會社總監韋淳祐今澄清，「颱風大作戰」從未下架，並揭露遊戲遭到特定人士寫惡意程式攻擊。蔣萬安競辦也表示，遊戲從未下架，即使遭到惡意程式攻擊，仍持續運作。
針對「颱風大作戰—病樹清除隊」遭指已下架，民進黨立院黨團更據此發動攻擊，蔣萬安競選辦公室今天表示，遊戲從未下架，即使遭到惡意程式攻擊，仍持續運作。「從沈伯洋團隊攻擊遊戲名稱、沈伯洋本人批評是『恐嚇』，到如今民進黨拿『下架』假訊息接力攻擊，這不正是沈伯洋經常掛在嘴邊的認知作戰？」
競辦指出，遊戲透過辨識病樹傳達防災觀念，卻一再遭到扭曲。沈伯洋及其團隊一面高談反制認知作戰，一面對同黨散布假訊息保持沉默。「請沈伯洋團隊正面回答，難道只要能攻擊蔣萬安，就可以放任假訊息繼續流傳？」
競辦強調，「颱風大作戰」從未下架，歡迎大家親自體驗。「台北需要的是具體政策與理性討論，不是建立在假訊息上的政治攻擊。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。