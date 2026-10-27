敲碗成功！蔣萬安外套詢問度爆表 競辦明午開放預購只有300件

台北市長蔣萬安昨天競選總部成立，會場敦化國中人潮滿到炸出來，不僅滿到校園圍牆外人行道，昨天競總成立還有第二現場。除了湧進5萬人支持蔣萬安，昨天台北隊的棒球外套也詢問度爆表，今天競辦決定開放預訂限量300件，明天中午開放預訂，11月16日陸續出貨。

昨天出席競總成立的國民黨議員鍾沛君說，昨天台北市長蔣萬安演說講出動人的心聲，台下支持長都非常感動，直言有支持者告訴她「大家還意猶未盡」，甚至昨天台北隊的這個外套一亮相，昨天凌晨12點還有人傳訊息給她問「這個外套哪裡買？」希望選戰一個月，可以將心意穿在身上「用行動挺萬安。」

國民黨議員柳采葳也說，昨天競總成立感動、溫暖、振奮人心，昨天一穿上後，競總活動結束原本要上車回家，就有支持者把她抓住，「只差沒有把我的外套扒下來」，許多年輕朋友都在臉書私訊說，「希望團購，可以買給在國外的好朋友。」

國民黨議員詹為元表示，這件外套本來是蔣萬安團隊製作給台北隊的制服，的確昨天晚上，很多國民黨議員的臉書私訊都爆表，都敲碗希望有機會認購，他過去參加這麼多場選舉活動，台北安可的外套LOGO沒有很多政治色彩，大家都可以成為台北隊的一員。

蔣萬安競辦發言人楊沛緰表示，昨天競總成立大會後，的確許多人詢問能不能買？大家敲碗成功了，這原本是台北隊的團體服，已經請廠商趕製，明天10月28日中午12點後開放線上預訂，每件1800元，限量300件，11月16日將陸續出貨。

昨天台北隊的棒球外套也詢問度爆表，今天競選絕對開放預訂限量300件，明天中午開放預訂，11月16日陸續出貨。台北市長蔣萬安（圖）。記者曾學仁／攝影