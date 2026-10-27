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幫蔣萬安抽籤大學生Yakira遭出征 藍憂寒蟬喊話沈伯洋：出來遏止

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排中）抽中5號籤。記者曾學仁／攝影
台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排中）抽中5號籤。記者曾學仁／攝影

年底選戰倒數32天，台北市長蔣萬安今由首投族青年代表抽籤，不過這位代表蔣萬安抽籤的大學生Yakira，卻被網軍側翼霸凌攻擊，批評她受訪像「專業背稿」。競辦今下午也與國民黨議員出面聲援，開憂心這樣的網路霸凌會製造寒蟬效應。

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國民黨議員鍾沛君力挺Yakira提到，這樣一位青年首投族，今天幫市長蔣萬安代抽籤，竟在網路引發評論，讓她覺得很莫名其妙，一個用很慎重態度去講一個慎重事的人「何錯之有」？但現在網路酸民批評她有擬稿，但哪一個人要發言事前不準備？呼籲對手沈伯洋及其支持者，應該要站出來遏止歪風。

鍾說，令她最擔心的，就是怕有寒蟬效應，也呼籲民進黨黨公職，要站出來呼籲，不要去攻擊一個「勇於表態」的年輕人，用慎重的方式「何錯之有？」

國民黨議員柳采葳也表示，早上這位首投族出來幫忙抽號次，就有很多朋友擔心她可能被出征，果然不出意外，現在的政治氛圍非常地不健康。柳呼籲，每個人都有選擇自己政治立場的權利，今天網路的酸言酸語，真的看了令人非常心疼，民進黨黨公職鼓勵要青年參政、男女平權，當年倡議這些的，今天有沒有站出來？當年倡議青年參政、男女平權的人都應該站出來，呼籲青鳥側翼不要再出來攻擊。

國民黨議員詹為元也表示，大家將心比將，藍營也沒有針對支持沈伯洋的那位代表有所指教，但想不到，支持蔣萬安的年輕人卻要被出征，她只是一個學生，只是一個孩子，已經對她造成非常大的壓力。

詹說，這位同學現在變成很多「非綠朋友的縮影」，只要有人站出來支持蔣萬安，支持國民黨、民眾黨，就可能會被不同的網軍側翼霸凌，不管藍白、還是綠的政治人物都應該要站出來挺這位孩子，不要被網路側翼霸凌。

蔣萬安競辦發言人楊沛緰今天也在記者會上聲援Yakira，表示「謝謝你，辛苦了，我們都會支持你！」

台北市長蔣萬安今由首投族青年代表抽籤，這位代表蔣萬安抽籤的大學生Yakira，卻被網軍側翼霸凌攻擊。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今由首投族青年代表抽籤，這位代表蔣萬安抽籤的大學生Yakira，卻被網軍側翼霸凌攻擊。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 沈伯洋 大學生 2026九合一選舉 台北市選舉

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