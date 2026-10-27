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沈伯洋提水文化復興運動 北市府：2020年已提且有成果

中央社／ 台北27日電

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出親水等五大水文化復興運動。北市工務局今天呼籲，應多了解市政，2020年已提「水文化復興運動」，相關水岸再造等工程陸續啟用，成果獲肯定。

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沈伯洋26日發表「台北水文化復興運動」政見，以淡水河、基隆河與市內各類水徑為核心，效仿新加坡治水理念，提出親水（Active）、美感（Beautiful）、潔淨（Clean）、滯洪（Detention）和生態（Ecosystem） 等「ABCDE」五大治理方向。

沈伯洋認為，北市府從2003年起推出水治理政策並推動至今，但過去主要出發點是保護生命財產，以硬體工程為主導，現在須理解地方文化需求，結合教育、文化、環保等局處共同投入，否則台北只會留下更多水泥建物。盼透過政策喚起市民對水文化的重視，重新檢視都市韌性，打造城市永續的生態系。

工務局透過新聞稿指出，2020年6月，水利處即已辦理「市區排水系統環境營造規劃工作」，提出「水文化復興運動」理念，內容涵蓋舊水路盤點、生態營造、地方文化、公民參與及願景工作坊；沈伯洋將6年前市府已提出、持續推動迄今的政策，形容成過去欠缺的治理思維，顯然與事實存在明顯落差。

工務局舉例，包含磺港溪再造完工啟用，讓河流重新走進城市生活；淡水河水岸再造全面推動，四大河段分期施工；六處都市溪圳環境改善全數完工，重現瑠公圳歷史記憶；民生水資源再生廠啟用，2030年朝污水自主處理邁進。

以及敦北地下大排已開工，兼顧防洪韌性與城市發展；霧裡薛圳指定市定古蹟，保存臺北水文化記憶；已與民間團體合作，公民參與並非從零開始；淡水河水質近4年改善17%，污水接管率全台第一。

工務局強調，台北的水文化復興早已非紙上談兵，而是有規劃、有工程、有進度，有具體成果獲得肯定。

沈伯洋昨天則也盤點國內外成功案例，包括台中市葫蘆墩圳、桃園老街溪及高雄中都愛河濕地等，國際上則不計其數。也列舉北市2019年啟動「磺港溪再造計畫」，今年7月完成，是近年值得稱讚的建設之一。

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