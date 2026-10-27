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沈伯洋拉攏黃珊珊34萬票？柯文哲：不要幻想搖一搖選民就全改向

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天上午為民眾黨台北隊6位完成號次抽籤的議員候選人站台，左起黃瀞瑩、陳宥丞、許甫，右起張志豪、吳怡萱、林珍羽。記者曾學仁／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天上午為民眾黨台北隊6位完成號次抽籤的議員候選人站台，左起黃瀞瑩、陳宥丞、許甫，右起張志豪、吳怡萱、林珍羽。記者曾學仁／攝影

首都市長選戰成藍綠對決，民進黨候選人沈伯洋挑戰現任市長蔣萬安，希望爭取2022年台北市長候選人黃珊珊拿到的逾34萬票。前市長、民眾黨創黨主席柯文哲今表示，不要幻想搖一搖，選民就全部改向。

2026九合一選舉

柯文哲今天上午為民眾黨台北隊6位完成號次抽籤的議員候選人站台，沈伯洋想要積極拉攏2022年市長候選人黃珊珊的34萬票，選票流向為何？柯文哲認為，民主政治還是要好幾百年的訓練，台灣到現在為止，老百姓已經達到一定水準，「不要幻想政治人物搖一搖，選民就全部改向，沒那麼容易。」

柯文哲說，每一個選民還是有他的獨立自主的判斷，2022年難道黃珊珊出來說投給誰，大家就跟著投？他直言，不可能發生這種事。

柯文哲表示，國家力量在國民全體，不能幻想一天整個國民水準就非常高雅。他舉例1933年，希特勒不是武裝政變上台，而是德國人民用投票選出來；1945年二戰結束時，德國人民都在問一個問題，德國是最理性的民族，怎麼會讓一個瘋子把國家帶上毀滅之路？

他直言，民主政治不只在投票，還在過程中的一種訓練。開放政府、全民參與、公開透明，把民主政治當做一種政治文化的改造，一步一步地去改進，這才是國家長遠發展要去思考的。 

至於近期各家民調顯示沈伯洋超車蔣萬安，柯文哲表示，曾問民眾黨台中議員候選人劉芩妤對自己選情有什麼看法、民調做出來怎麼樣？她回答是自己聽過最棒的，如果民調做出來，她在安全名單之外，難道就不努力了？如果在安全名單之內，難道她就躺著選了嗎？

柯文哲以此為例，喊話所有候選人到最後一個月，鼓起全部勇氣、集中全部精神，把自己最好的一面推銷給市民。最後一個月，難道民調贏的就躺著選嗎？民調輸的人難道就自動放棄嗎？不會嘛，一定是最後衝刺了。

另外，柯文哲也向台北市民推薦民眾台北隊，這次保守提名，先求有再求好，每個選區只有提名1人，他也掛保證6名候選人的能力、品德、待人處事與應對，不敢說是台北市最棒，但一定是前半段。

柯文哲說，4位現任議員過去的表現有目共睹，為了台灣政治的發展，呼籲市民11月28日出門投票給台灣民眾黨，這一票對於台灣的未來還是正面比較多，不然要是藍綠兩黨繼續這樣亂下去，會更好嗎？希望給台灣政治一個新的機會，也給自己一個機會，也給台灣未來的歷史有希望。

沈伯洋 黃珊珊 柯文哲 2026九合一選舉 台北市選舉

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