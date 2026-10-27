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黃世杰拋專案服務 助桃園發展演唱會經濟

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長候選人黃世杰（中）主張建立專案服務機制，發展桃園演唱會經濟。記者陳俊智／攝影
民進黨桃園市長候選人黃世杰（中）主張建立專案服務機制，發展桃園演唱會經濟。記者陳俊智／攝影

民進黨桃園市長候選人黃世杰今在臉書分享藝文產業發展願景，盼完善各級展演空間，打造多元藝文舞台，讓桃園邁向展演城市，發展演唱會經濟。

2026九合一選舉

黃世杰說，一座城市的魅力來自豐富的文化生活，也來自這片土地孕育的故事。桃園有13行政區，有山、有海、有城市與鄉村，也有多元族群文化，不同世代、不同背景的人們在這片土地上生活，累積出桃園獨特的地方記憶與文化底蘊，這些是桃園珍貴的文化資產，也是發展城市文化品牌的重要基礎。希望未來的桃園，市民有豐富的藝文生活，創作者能盡情發揮才華、實現夢想，精彩的演唱會及藝文活動吸引人潮，帶動觀光與商圈發展。

黃世杰主張，桃園發展演唱會經濟，要建立專案服務機制，單一窗口協調場地、交通及宣傳，引導民眾停留消費；不僅大型展演建設接軌國際舞台，也要有多元空間培育在地文化量能；透過創作家駐地計畫，讓文化紮根，打造有故事的桃園；成立桃園電影委員會，整合協拍、招商與影視產業服務，並研議場景保存發展主題遊程。

「文化是一座城市的底蘊，也是推動城市持續向前的力量。」黃世杰強調，支持在地人才與團隊發展，讓好的作品在桃園誕生，也有機會走向全台灣、走向國際。

黃世杰 演唱會 桃園 2026九合一選舉 桃園市選舉

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