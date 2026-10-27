賴總統：蘇巧慧當選讓29區亮晶晶 新北放光明

總統賴清德到泰山頂泰山巖及下泰山巖參香祈福並表示，希望蘇巧慧能順利當選市長，能讓29區行政區繁榮振興，都能成為亮晶晶的星星，新北市自然能大放光明。

總統賴清德今天在民進黨秘書長徐國勇、民進黨新北市長參選人蘇巧慧等地方人士陪同下，一同前往泰山地區參與「泰山大拜拜」的年度宗教盛事，先後前往頂泰山巖與下泰山巖參香，恭祝顯應祖師聖誕。

賴總統在頂泰山巖參香時，由於新北市選舉委員會正進行市長參選人號次抽籤，蘇巧慧得知抽到1號時特地當場宣布，也獲賴總統等人道賀並預祝高票當選。

賴總統致詞時表示，他參香時除了祈求顯應祖師保祐國泰民安、風調雨順外，也祈求蘇巧慧能當選市長。並透露曾和蘇巧慧討論並贊成她希望推動五泰輕軌、泰板輕軌，以及振興泰山老街並讓明志書院聯結頂泰山巖和下泰山巖，成為北台灣重要的書院等主張。

賴總統也肯定蘇巧慧「衛星變繁星，新北亮晶晶」政見並表示，每一個行政區都有各自特色及有先人打拚的身影，希望蘇巧慧當選市長後，能讓29區行政區都能繁榮振興，都能成為亮晶晶的星星，新北市自然能大放光明。

賴總統後續也到下泰山巖參香時獲廟方主委、前監察院副院長李鴻鈞接待及歡迎，李鴻鈞致詞時期盼賴總統能帶領全民，同舟共濟，讓台灣這艘船等安全前行。

賴總統致詞時除一一說明推動0到6歲國家養等育幼政策、助學及長照3.0等政績，以及股市上4萬多點等經濟發展成果。

賴總統肯定李鴻鈞理性問政態度並表示，國家只有一個，大家都應同心為國打拚，他擔任總統，不會在意被在野黨多罵兩句，因為政黨不同，政黨立場自然不同，但在野黨若有建設性意見，他不僅會聽進去，也會有所改進，雖政黨不同，但都一樣是國家的主人。