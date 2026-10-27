快訊

河口湖命案死者夫營造「多金小開」專挑女助理 遭懷疑殺妻嗆提告

法國示威擋不了！馬克宏的政治中間路線為何失靈

外資退居配角？投信大買236億、自營商賣超124億元 台股震盪908點收高

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：蘇巧慧當選讓29區亮晶晶 新北放光明

中央社／ 新北27日電

總統賴清德到泰山頂泰山巖及下泰山巖參香祈福並表示，希望蘇巧慧能順利當選市長，能讓29區行政區繁榮振興，都能成為亮晶晶的星星，新北市自然能大放光明。

2026九合一選舉

總統賴清德今天在民進黨秘書長徐國勇、民進黨新北市長參選人蘇巧慧等地方人士陪同下，一同前往泰山地區參與「泰山大拜拜」的年度宗教盛事，先後前往頂泰山巖與下泰山巖參香，恭祝顯應祖師聖誕。

賴總統在頂泰山巖參香時，由於新北市選舉委員會正進行市長參選人號次抽籤，蘇巧慧得知抽到1號時特地當場宣布，也獲賴總統等人道賀並預祝高票當選。

賴總統致詞時表示，他參香時除了祈求顯應祖師保祐國泰民安、風調雨順外，也祈求蘇巧慧能當選市長。並透露曾和蘇巧慧討論並贊成她希望推動五泰輕軌、泰板輕軌，以及振興泰山老街並讓明志書院聯結頂泰山巖和下泰山巖，成為北台灣重要的書院等主張。

賴總統也肯定蘇巧慧「衛星變繁星，新北亮晶晶」政見並表示，每一個行政區都有各自特色及有先人打拚的身影，希望蘇巧慧當選市長後，能讓29區行政區都能繁榮振興，都能成為亮晶晶的星星，新北市自然能大放光明。

賴總統後續也到下泰山巖參香時獲廟方主委、前監察院副院長李鴻鈞接待及歡迎，李鴻鈞致詞時期盼賴總統能帶領全民，同舟共濟，讓台灣這艘船等安全前行。

賴總統致詞時除一一說明推動0到6歲國家養等育幼政策、助學及長照3.0等政績，以及股市上4萬多點等經濟發展成果。

賴總統肯定李鴻鈞理性問政態度並表示，國家只有一個，大家都應同心為國打拚，他擔任總統，不會在意被在野黨多罵兩句，因為政黨不同，政黨立場自然不同，但在野黨若有建設性意見，他不僅會聽進去，也會有所改進，雖政黨不同，但都一樣是國家的主人。

蘇巧慧 賴總統 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／蘇巧慧抽中一號 高喊新北一定贏

藍綠不約而同派青年代抽 李四川、蘇巧慧選前32天陸戰全面升溫

新北市長候選人號次出爐 蘇巧慧1號「一定慧贏」 李四川3號「挺四川」

影／號次出爐 蘇巧慧1號「一定會贏」、李四川3號「萬事都OK」

相關新聞

幫蔣萬安抽籤大學生Yakira遭出征 藍憂寒蟬喊話沈伯洋：出來遏止

年底選戰倒數32天，台北市長蔣萬安今由首投族青年代表抽籤，不過這位代表蔣萬安抽籤的大學生Yakira，卻被網軍側翼霸凌攻擊，批評她受訪像「專業背稿」。競辦今下午也與國民黨議員出面聲援，開憂心這樣的網路霸凌會製造寒蟬效應。

敲碗成功！蔣萬安外套詢問度爆表 競辦明午開放預購只有300件

台北市長蔣萬安昨天競選總部成立，會場敦化國中人潮滿到炸出來，不僅滿到校園圍牆外人行道，昨天競總成立還有第二現場。除了湧進5萬人支持蔣萬安，昨天台北隊的棒球外套也詢問度爆表，今天競辦決定開放預訂限量300件，明天中午開放預訂，11月16日陸續出貨。

沈伯洋拉攏黃珊珊34萬票？柯文哲：不要幻想搖一搖選民就全改向

首都市長選戰成藍綠對決，民進黨候選人沈伯洋挑戰現任市長蔣萬安，希望爭取2022年台北市長候選人黃珊珊拿到的逾34萬票。前市長、民眾黨創黨主席柯文哲今表示，不要幻想搖一搖，選民就全部改向。

沈伯洋拋市民大道「南北縫合」 柯文哲：他一定不懂

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前拋出市民大道高架道路「南北縫合」議題，前市長、民眾黨創黨主席柯文哲酸聽不懂，但沈昨秀出2020年柯市府任內都發局官網內容反擊。柯文哲今天好奇，沈真的有把那篇讀完？他一定不懂。

影／江啟臣抽中3號喊「最強靠山」 揭「她」兩次競選也抽中

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」，他透露盧秀燕市長兩次市長選舉也抽到3號，今天抽到3號冥冥之中有預感，「我要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。」

沈伯洋「洋流誌」政策白皮書發布 第六本整篇「空白」原因曝

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦政策白皮書「洋流誌」發表會，詮釋其參選後台北的五大政策主軸，推出一套六本文庫本形式的政策白皮書。沈表示，城市的驕傲感來自美感，而「洋流誌」不僅具備美感，第六本更特別設計為空白本，以「市長，你給我聽好了」為概念，邀請市民親自寫下對台北的期待，書本目前暫未發行實體，民眾可透過電子書直接下載。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。