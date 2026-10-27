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辨識度加分的巧合！ 苗縣徐淑雲、徐瑞轅姑姪抽中同號次
受薔琵颱風影響，苗栗縣選舉委員會原定23日辦理的地方選舉候選人號次抽籤，改於今（27）日舉行；上午抽籤結果出爐，通霄鎮民代表候選人徐淑雲與議員（通霄、苑裡）選區候選人徐瑞轅均抽到3號，姑姪竟抽中同一號次的巧合，支持鄉親紛紛恭喜「二位3號凍蒜」外，也半開玩笑「講好的喔！」
現任通霄鎮民代表會主席的徐淑雲爭取連任，這是第三次參選；姪子徐瑞轅則是代父出征首次參選地方民意代表。
徐淑雲所在的鎮民代表選區，本屆少一席僅2席次，有3位候選人，抽籤結果出爐，支持者幫喊「勇冠3軍，連任成功」。徐瑞轅的支持者也幫忙贊聲「三陽開泰步步高！鄉親作伙來相挺」，並期許他「高票當選傳承父親為民喉舌的熱忱」。
現任議員徐永煌，因擔任通霄鎮長任內涉貪瀆罪官司，提早規劃由長子徐瑞轅接班議員選戰，其姊徐淑雲則繼續參選通霄鎮民代表。
「姑姪同一號次當然有加分！」徐淑雲說，前兩次選舉，她與弟弟徐永煌抽籤號次不同，一起出席活動或私下拉票時，都要細心向鄉親講清楚各自代表及議員號次，但這次方便許多，只要講都投「3號」就好，辨識度相當突出，可省去許多口舌。
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