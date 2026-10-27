陳亭妃、沈伯洋都抽3號！南市議員李宗霖喊「本土靠3」

台南市東區市議員候選人李宗霖抽中3號後，隨即喊出「本土靠3，打拼為台灣」，李宗霖說這次南北兩位市長候選人沈伯洋和陳亭妃都抽中三號，而他也跟兩位市長候選人一樣，都是台派的靠山，希望選民能讓他順利連任，讓東區台派過半。

李宗霖表示，當初團隊在宣傳口號時，他就覺得「3號」很有意義。助理們想出「本土靠山，打拚為台灣」這句很棒的口號，也讓他對3號留下深刻印象。這次抽中3號，更希望透過這句口號，傳達自己深耕台灣、為台灣打拚的決心。

抽籤結束後，車隊隨即自崇善路出發展開掃街拜票，沿途不少店家與過路民眾紛紛熱情揮手、比讚支持，更有民眾高喊「加油」、「凍蒜」。李宗霖也親切回應，不斷比出3號手勢，一路展現十足人氣。

李宗霖表示，抽完號碼後即是選戰的最終衝刺階段，接下來他將更加努力爭取東區選民的支持，力拼連任。他也保證，經過四年歷練，他一定會將更成熟經驗與更專業的表現帶到下一任，好好監督台南未來的關鍵轉型建設期，懇請東區的鄉親能繼續栽培他，讓他用專業回饋家鄉。