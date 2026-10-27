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長者健保免費 陳素月：當選後將以彰化縣長身分推動
針對65歲長者健保免費議題，民進黨彰化縣長參選人陳素月今天表示，近來對手陣營混淆視聽、質疑其立院投票立場，她嚴正澄清，早已具體提出相關政見，當選將以彰化縣長身分推動。
對於立法院通過老人福利修法，中央有條件補助65歲以上健保費，國民黨彰化縣長參選人魏平政日前表示，現任立委陳素月同樣提出65歲以上免健保費政見，但在立法院表決老人福利法時居然棄權，呼籲陳素月應說清楚態度。
陳素月今天透過新聞稿回應此議題，她說，藍白陣營在立法院強行三讀通過老人福利法修正案，本質上與她主張的縣政福利有著天壤之別，立院不得違憲增加中央支出，不可在無明確財源籌措方案下片面立法強制中央編列龐大預算，身為立法委員不能知法犯法、背書違憲擴權法案。
她表示，地方社會福利屬於地方制度法賦予地方政府的自治權限與照顧承諾，地方政府自籌財源、編列年度預算送交議會審查通過，合憲合法且能有效控管財政紀律，她經過精密的縣庫財政盤點與整體規劃，當選縣長後全力推動，減輕年輕家庭扶養負擔，完善照顧長輩健康。
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