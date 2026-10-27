快訊

好市多驚見「封印的iPhone Duo」！網曝關鍵原因：恐變2支手機

河口湖命案竟是女員工殺老闆娘…今年9月進公司 疑與死者丈夫合謀詐保

台灣遊客注意！日樂天旅遊爆大規模個資外洩 信用卡資料外流

聽新聞
0:00 / 0:00

傳「颱風大作戰」遊戲下架 韋淳祐曝：遭特定人士寫惡意程式攻擊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
蔣萬安競選總部日前發布「颱風大作戰」遊戲，傳出在官網悄悄下架。風向株式會社總監韋淳祐今澄清，「颱風大作戰」從未下架，並揭露遊戲遭到特定人士寫惡意程式攻擊。圖／取自風向123臉書
蔣萬安競選總部日前發布「颱風大作戰」遊戲，傳出在官網悄悄下架。風向株式會社總監韋淳祐今澄清，「颱風大作戰」從未下架，並揭露遊戲遭到特定人士寫惡意程式攻擊。圖／取自風向123臉書

蔣萬安競選總部日前發布「颱風大作戰」遊戲，傳出在官網悄悄下架。風向株式會社總監韋淳祐今澄清，「颱風大作戰」從未下架，並揭露遊戲遭到特定人士寫惡意程式攻擊。

2026九合一選舉

韋淳祐指出，今天看到台北市長蔣萬安受訪，媒體問到「颱風大作戰」時，直接說遊戲「已經下架」。他一頭霧水，這件事，點開網頁就能確認。查證只要三秒，造謠卻能成為提問題材。

韋淳祐說，遊戲由他們製作，行得正，做得直。目的是科普教育，做法是讓玩家親手清除病樹，向第一線的台北公務員致敬。這份心意不會下架，也不曾下架。

韋淳祐透露，「颱風大作戰」上架後受到不少網友喜歡，但從10月25日開始，就有特定人士刻意透過匿名網路隱藏身分、寫惡意程式攻擊這款小遊戲，每分鐘發動數千筆請求、前後灌進數萬筆不實資料。這個小遊戲可以說是「命運多舛」，還沒上架，先被沈伯洋陣營攻擊遊戲名稱；上架之後，被沈伯洋說是「恐嚇」；接著，又被特定人士寫惡意程式攻擊，現在又被造謠「下架」。

韋淳祐說，一款遊戲，四種打法。不禁讓人感嘆：原來向台北公務員致敬要被攻擊，做好科普教育要被恐嚇。他們不是怕一款遊戲，是怕台北人知道公務員在做什麼，更怕過去造謠亂砍樹被打臉。

韋淳祐也問民進黨台北市長參選人沈伯洋，特定人士寫程式攻擊「颱風大作戰」，是否認同這種惡劣行為？一款遊戲，致敬台北公務員做專業的事，到底哪裡有問題？如果做個遊戲說明風險、順便科普教育叫「恐嚇」，那宣導酒駕會害死人算不算恐嚇？還是乾脆不要宣導？

2026九合一選舉 蔣萬安 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

競總成立支持者擠爆現場 蔣萬安曝「這裡」受傷

骨灰級玩家最愛 日本戰國時代策略模擬遊戲「信長之野望」

韓國瑜：95％媒體都在攻擊蔣萬安 全部都在「捧一個人」

李四川站台蔣萬安競總開幕讚「敢承擔」 蔡康永到場一度打斷致詞

相關新聞

沈伯洋拋市民大道「南北縫合」 柯文哲：他一定不懂

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前拋出市民大道高架道路「南北縫合」議題，前市長、民眾黨創黨主席柯文哲酸聽不懂，但沈昨秀出2020年柯市府任內都發局官網內容反擊。柯文哲今天好奇，沈真的有把那篇讀完？他一定不懂。

沈伯洋「洋流誌」政策白皮書發布 第六本整篇「空白」原因曝

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦政策白皮書「洋流誌」發表會，詮釋其參選後台北的五大政策主軸，推出一套六本文庫本形式的政策白皮書。沈表示，城市的驕傲感來自美感，而「洋流誌」不僅具備美感，第六本更特別設計為空白本，以「市長，你給我聽好了」為概念，邀請市民親自寫下對台北的期待，書本目前暫未發行實體，民眾可透過電子書直接下載。

即時短評／盧秀燕光環對上「洋流」擴散 江啟臣、何欣純決戰游離選票

台中市長選戰倒數一個月，江啟臣民調暫居領先，盧秀燕執政8年的聲勢能否轉化為江的選票，考驗藍營接棒實力；何欣純則力拚突破綠營基本盤，借「洋流」效應擴大支持。藍營能否守住台中、綠營能否逆勢翻盤，關鍵就在兩到三成游離選民的最後抉擇。

蔣萬安吹反攻號角將打「夫人牌」 賴士葆：石舫亘本周開始掃街

爭取連任的國民黨台北市長蔣萬安昨天成立競選總部，高喊吹響反攻號角，接下來也將打出「夫人牌」，由妻子石舫亘加入輔選行列。國民黨立委賴士葆表示，石舫亘預計本周開始掃街拜票，5藍委也會陪同。

影／江啟臣抽中3號喊「最強靠山」 揭「她」兩次競選也抽中

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」，他透露盧秀燕市長兩次市長選舉也抽到3號，今天抽到3號冥冥之中有預感，「我要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。」

王淺秋爆沈伯洋影片點閱「倒退嚕」 葛如鈞：恐帳號灌水遭YT剔除

媒體人王淺秋今在其主持的廣播節目「千秋萬事」上爆料，最近觀察到專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋的影片從觀看數13萬多，「倒退嚕」跌到9萬多。接受專訪的國民黨立委葛如鈞分析，只有一種可能，灌票帳號不是「高品質帳號」，YouTube驗證沒通過遭移除，因此點閱數縮水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。