蔣萬安借國中辦競選活動遭質疑 藍：未違反行政中立

尋求連任的台北市長蔣萬安昨天在敦化國中舉辦競選總部成立大會，遭質疑學校違反行政中立、市府特別開綠燈。國民黨今天表示，台北市教育局QA與銓敘部99年函釋白紙黑字寫明，學校將場地租借予政治團體或公職候選人，並未違反行政中立，且過去行之有年。

蔣萬安在敦化國中舉辦競總成立大會，遭質疑假日有學生返校打掃，及行政不中立等問題。

國民黨今天召開記者會，台北市議員參選人賴苡任表示，用法條說話，台北市教育局QA與銓敘部99年函釋白紙黑字寫明，學校將場地租借予政治團體或公職候選人，並未違反行政中立，且早在107年就有前例，這件事情在過去行之有年，不是蔣萬安用特權，不要亂罵。

賴苡任也說，台北市政府教育局「台北市校園行政中立及場地開放管理規定」常見問題第3點，寫得很明白，學校於下班或國定及例假日期間，將場地租借給政治團體及公職候選人是否違反行政中立，白紙黑字寫著「否」，只要學校秉持公平公正原則，並依據銓敘部99年函釋，就沒有違反行政中立的問題。

賴苡任指出，僑務委員吳怡明日前參加僑委會會議時，身上帶著洋流飄帶，還與僑委會代理委員長李姸慧開心合照，旁邊還有行政院長卓榮泰，僑務委員雖是榮譽職，但僑委會是行政機關，花錢在圓山飯店包場就是用公帑，活動就屬於公務活動，這才叫做行政不中立。

此外，廢除非核家園公投將與地方選舉合併投票，核能流言終結者創辦人黃士修在記者會上說，正方辯論名單早已提交，但至今仍未看到反方辯論代表。全國廢核行動平台10月初說要連署成立反方辦事處，並說要在10月15日公布反方代表名單，今天是10月27日，請問到底什麼時候要交反方的名單。

黃士修表示，2018年公投時政府方對部分公投案直接放棄辯護，監察院曾糾正函即要求行政院「允應切實檢討改善」，他質疑，今年的行政院是不是又要重蹈覆轍，是不是連一個人選都派不出來。