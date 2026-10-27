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沈伯洋推政策白皮書 文庫本「洋流誌」詮釋5主軸

中央社／ 台北27日電

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天推出以文庫本為形式的政策白皮書「洋流誌」，結合20名創作者，用文學、圖像詮釋市政治理與城市外交等5項政策主軸，並提供免費下載的電子版。

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沈伯洋與競選團隊政策組召集人民進黨立委陳培瑜及多名創作者上午出席在競選總部召開政策白皮書記者會，並宣布推出以文庫本形式的「洋流誌」。

陳培瑜透過新聞資料說，「洋流誌」是以沈伯洋提出5大政策主軸為基礎，包含市政治理與城市外交、交通運輸、育兒生活、城市再造、勞動與經濟，邀請不同世代及創作領域的文化工作者用各自擅長創作進行「政策轉譯」。

沈伯洋表示，「洋流誌」選擇以文庫本為形式，是考量讓市民便於攜帶，內頁有漫畫、新詩、插畫等，及其女兒小麻糬的畫作。第6本則回歸以市民為主題的精神，設計成空白本，並以「市長，你給我聽好了」為概念，邀市民親手寫下對台北未來的期待。

陳培瑜說，「洋流誌」後續將透過讀墨及Kobo電子書平台提供免費下載，實體紙本預期規劃與好玩有趣的遊戲共同上架，此外，11月4日、7日、11日、14日、18日將辦5場延伸講座，民眾可先透過官方LINE報名。

沈伯洋會後接受聯訪被問及對手規劃把文宣品逐戶塞入市民住家信箱的看法時說，這是台灣傳統政治滿常做的事，自己做法會希望往前推進，如發送傳單方式及傳單美感等，且要考量呈現政策方式是否容易讓市民吸收，否則無法讓市民感受到傳單與推出政策的關聯性。

媒體詢問國民黨新北市長參選人李四川昨提及台北市長蔣萬安持掃把掃地的回應，後續引發討論。沈伯洋今天被問到此議題時指出，自己先前就回應過此議題，這是網友討論後引發關注，這就是民主社會，覺得有人回應此議題方式有點像是在「紮稻草人」。

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