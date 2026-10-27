民進黨：介選錯假訊息擴散快速 民眾應保持理性主動查證

九合一選舉逼近，民進黨發言人林楚茵今天表示，錯假訊息及爭議內容在社群平台快速擴散，呼籲朝野政黨及民眾在維護言論自由與多元討論的同時，也應保持理性，主動查證資訊來源、核對事實，共同守護台灣的公正選舉與民主體制。

民進黨發布新聞稿指出，近期社群平台出現大量具有異常協同行為的帳號，試圖介入台灣選舉討論。林楚茵表示，隨著年底地方選舉接近，錯假訊息及爭議內容在社群平台快速擴散，部分來源不明的帳號刻意利用既有爭議議題，透過片面呈現、扭曲事實及反覆放大爭議等手法，影響公共討論環境，甚至干擾選民判斷。

林楚茵說，常見的資訊操弄手法，包括利用AI生成政治影片、散布未經查證的民調，以及大量轉發特定粉絲專頁圖卡或電視政論節目片段，再透過斷章取義的剪輯扭曲原意。在社群互動方面，是透過反串、發布極端言論，或動員多個帳號針對特定爭議話題集中按讚、留言等方式，提高特定內容的曝光度，試圖影響輿論走向。

林楚茵指出，另外常見的操弄手法之一，就是刻意放大台灣內部矛盾，或將國際議題轉化為台灣社會的政治爭議，例如透過散布疑美論、塑造特定強權形象等方式，影響民眾對國際情勢的認知。

林楚茵說，面對境內外資訊操弄及選舉干預的風險，台灣絕不能掉以輕心。1996年首次總統直選以來，台灣民主發展已走過30年，呼籲朝野政黨及民眾在維護言論自由與多元討論的同時，也應保持理性，主動查證資訊來源、核對事實，不輕信未經證實的民調、開票資訊或刻意煽動對立的內容，共同守護台灣的公正選舉與民主體制。