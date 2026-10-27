快訊

好市多驚見「封印的iPhone Duo」！網曝關鍵原因：恐變2支手機

河口湖命案竟是女員工殺老闆娘…今年9月進公司 疑與死者丈夫合謀詐保

台灣遊客注意！日樂天旅遊爆大規模個資外洩 信用卡資料外流

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋拋市民大道「南北縫合」 柯文哲：他一定不懂

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天上午為民眾黨台北隊6位完成號次抽籤的議員候選人站台。記者曾學仁／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天上午為民眾黨台北隊6位完成號次抽籤的議員候選人站台。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前拋出市民大道高架道路「南北縫合」議題，前市長、民眾黨創黨主席柯文哲酸聽不懂，但沈昨秀出2020年柯市府任內都發局官網內容反擊。柯文哲今天好奇，沈真的有把那篇讀完？他一定不懂。

2026九合一選舉

柯文哲今天上午為民眾黨台北隊6位完成號次抽籤的議員候選人站台，受訪被問及此事。柯表示，他為了這個，今天早上還起床下載那份文件，再讀了一遍，「我要問的第一個問題，沈伯洋你除了標題以外，你真的有把那一篇讀完嗎？你不要看到縫合就去做太多延伸。」

他指出，過去在都市計畫裡，太注重車輛、交通，沒有考慮區域整合跟人本交通的問題。如果只考慮車輛，就是一棟棟的建築物，人好像活在一個水泥的孤島裡。所以現在有一個新想法是，不管是15分鐘步行範圍，甚至有人把它延伸到變腳踏車範圍內，大部分的食衣住行育樂可在這小區域範圍內完成，好處是可減少很多交通動線。

柯文哲提到，最有名的例子就是內湖，如果每天這麼多人進去上班再下班，只有3個孔道要出去，交通一定塞住；後來市府在東區門戶計畫時就有考慮到這個，所以在南港機廠蓋1400戶社宅，他希望在這上班的人就住在這，交通動線就少了。

柯說，建國啤酒廠跟中山女高是在市民大道的北邊，如果要講縫合，跟建國高架橋還比較有關。人家在講人本交通、都市區域整合和小區域整合等概念，現在突然跑出一個市民大道南北縫合，自己就嚇到，這是哪門子的偉大建設。

「我知道他一定不懂」，柯文哲說，這個要相當長的時間，沒有實際執政過且這涉及都市專業，不是一天可以了解。這也學到一課，下次要反擊時，好歹整篇把它唸完，準備好再來反擊，「我一聽他講話就知道，大概只有標題唸完而已。」

柯文哲認為，本來就不應該每天口水戰，自己也算是半個網路專家，有花時間研究過洋流怎麼起來。7月、8月還有安鼠之亂、營養午餐在那吵來吵去，到現在都沒有，每天只有洋流、民調多少，整個選舉內容已經全部趨向選舉的投票、誰表態，都沒有市政討論，所以要回歸市政討論。

他直言，台北市還是台灣首都，台北市長常常會遇到國家層面的問題，「你是認知作戰的專家，台灣文化跟中華文化應該要怎麼區別？」這種題目才是考沈伯洋的題目，因為要競選首都市長，好歹要應付一下這種首都市長級的題目。

沈伯洋 柯文哲 黨主席 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「縫合可以是願景」 李四川：市長更要講清楚哪裡改、怎麼改

沈伯洋拋市民大道「南北縫合」賴士葆：松機才是北市最大斷裂

頭家心聲／台北都更、營養午餐、交通問題 誰能傾聽市民？

蔣萬安競總成立大會 黃國昌「這原因」站台喊：站出來對抗惡霸政府

相關新聞

沈伯洋拋市民大道「南北縫合」 柯文哲：他一定不懂

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前拋出市民大道高架道路「南北縫合」議題，前市長、民眾黨創黨主席柯文哲酸聽不懂，但沈昨秀出2020年柯市府任內都發局官網內容反擊。柯文哲今天好奇，沈真的有把那篇讀完？他一定不懂。

沈伯洋「洋流誌」政策白皮書發布 第六本整篇「空白」原因曝

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦政策白皮書「洋流誌」發表會，詮釋其參選後台北的五大政策主軸，推出一套六本文庫本形式的政策白皮書。沈表示，城市的驕傲感來自美感，而「洋流誌」不僅具備美感，第六本更特別設計為空白本，以「市長，你給我聽好了」為概念，邀請市民親自寫下對台北的期待，書本目前暫未發行實體，民眾可透過電子書直接下載。

即時短評／盧秀燕光環對上「洋流」擴散 江啟臣、何欣純決戰游離選票

台中市長選戰倒數一個月，江啟臣民調暫居領先，盧秀燕執政8年的聲勢能否轉化為江的選票，考驗藍營接棒實力；何欣純則力拚突破綠營基本盤，借「洋流」效應擴大支持。藍營能否守住台中、綠營能否逆勢翻盤，關鍵就在兩到三成游離選民的最後抉擇。

蔣萬安吹反攻號角將打「夫人牌」 賴士葆：石舫亘本周開始掃街

爭取連任的國民黨台北市長蔣萬安昨天成立競選總部，高喊吹響反攻號角，接下來也將打出「夫人牌」，由妻子石舫亘加入輔選行列。國民黨立委賴士葆表示，石舫亘預計本周開始掃街拜票，5藍委也會陪同。

影／江啟臣抽中3號喊「最強靠山」 揭「她」兩次競選也抽中

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」，他透露盧秀燕市長兩次市長選舉也抽到3號，今天抽到3號冥冥之中有預感，「我要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。」

王淺秋爆沈伯洋影片點閱「倒退嚕」 葛如鈞：恐帳號灌水遭YT剔除

媒體人王淺秋今在其主持的廣播節目「千秋萬事」上爆料，最近觀察到專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋的影片從觀看數13萬多，「倒退嚕」跌到9萬多。接受專訪的國民黨立委葛如鈞分析，只有一種可能，灌票帳號不是「高品質帳號」，YouTube驗證沒通過遭移除，因此點閱數縮水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。