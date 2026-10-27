沈伯洋拋市民大道「南北縫合」 柯文哲：他一定不懂

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前拋出市民大道高架道路「南北縫合」議題，前市長、民眾黨創黨主席柯文哲酸聽不懂，但沈昨秀出2020年柯市府任內都發局官網內容反擊。柯文哲今天好奇，沈真的有把那篇讀完？他一定不懂。

柯文哲今天上午為民眾黨台北隊6位完成號次抽籤的議員候選人站台，受訪被問及此事。柯表示，他為了這個，今天早上還起床下載那份文件，再讀了一遍，「我要問的第一個問題，沈伯洋你除了標題以外，你真的有把那一篇讀完嗎？你不要看到縫合就去做太多延伸。」

他指出，過去在都市計畫裡，太注重車輛、交通，沒有考慮區域整合跟人本交通的問題。如果只考慮車輛，就是一棟棟的建築物，人好像活在一個水泥的孤島裡。所以現在有一個新想法是，不管是15分鐘步行範圍，甚至有人把它延伸到變腳踏車範圍內，大部分的食衣住行育樂可在這小區域範圍內完成，好處是可減少很多交通動線。

柯文哲提到，最有名的例子就是內湖，如果每天這麼多人進去上班再下班，只有3個孔道要出去，交通一定塞住；後來市府在東區門戶計畫時就有考慮到這個，所以在南港機廠蓋1400戶社宅，他希望在這上班的人就住在這，交通動線就少了。

柯說，建國啤酒廠跟中山女高是在市民大道的北邊，如果要講縫合，跟建國高架橋還比較有關。人家在講人本交通、都市區域整合和小區域整合等概念，現在突然跑出一個市民大道南北縫合，自己就嚇到，這是哪門子的偉大建設。

「我知道他一定不懂」，柯文哲說，這個要相當長的時間，沒有實際執政過且這涉及都市專業，不是一天可以了解。這也學到一課，下次要反擊時，好歹整篇把它唸完，準備好再來反擊，「我一聽他講話就知道，大概只有標題唸完而已。」

柯文哲認為，本來就不應該每天口水戰，自己也算是半個網路專家，有花時間研究過洋流怎麼起來。7月、8月還有安鼠之亂、營養午餐在那吵來吵去，到現在都沒有，每天只有洋流、民調多少，整個選舉內容已經全部趨向選舉的投票、誰表態，都沒有市政討論，所以要回歸市政討論。

他直言，台北市還是台灣首都，台北市長常常會遇到國家層面的問題，「你是認知作戰的專家，台灣文化跟中華文化應該要怎麼區別？」這種題目才是考沈伯洋的題目，因為要競選首都市長，好歹要應付一下這種首都市長級的題目。