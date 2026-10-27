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抽中「天公號9號」 議員候選人莊瓊如 高踢腿、劈叉展現功夫 全場驚呼

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
紙風車劇團前副團長莊瓊如返鄉投入議員選舉，今天抽籤號次抽到9號，她開心的先高踢腿之後劈叉，現場驚呼連連。圖／莊瓊如團隊提供
紙風車劇團前副團長莊瓊如返鄉投入議員選舉，今天抽籤號次抽到9號，她開心的先高踢腿之後劈叉，現場驚呼連連。圖／莊瓊如團隊提供

屏東縣選委會今舉行議員候選人號次抽籤作業，共16個選區選出55席次。抽籤結果出爐，候選人紛紛喊出口號，第二選區候選人紙風車劇團前副團長莊瓊如抽到9號，展現從小練功夫底子，高踢腿、劈岔，高喊「9號」，大家拍手鼓掌，驚呼連連。

2026九合一選舉

莊瓊如今在77歲父親、家人、紙風車劇團團長任建誠與鄉親陪同下來抽籤。莊瓊如抽中「9號」，當場她靈機一動高踢腿、劈岔，喊著9號，全場驚呼。

號碼一揭曉，南下力挺國家文藝獎得主、歌仔戲表演藝術家唐美雲開心說「嬤姐抽到天公號，這是神明選的！大家放心支持！」隨即喊口號「票投9號，莊瓊如！服務長長久久，莊瓊如！」。

唐美雲從錄音獻聲到今天出席力挺還獻唱歌仔戲「身騎白馬」，唐美雲說，南下除了陪老朋友抽籤、為她送上好運，也親自到服務處與鄉親見面，為抽中9號熱鬧慶祝。

唐美雲也以「9號」為莊瓊如加油，邀請鄉親將屏北大小事「放心『9』乎瓊如」，相信莊瓊如會延續文化工作者的認真、耐心與行動力，用心回應地方的需要。  

紙風車劇團團長任建誠今到場陪莊瓊如迎接抽籤重要時刻。莊瓊如說，紙風車工作二十多年，劇團早已不只是工作的地方，更是一路陪伴她成長的家，她從文化現場走進公共服務，任建誠到場不只代表老夥伴情義，象徵文化界對文化人返鄉服務的支持。

任建誠說，莊瓊如多年來做事認真、願意承擔，也總會想辦法把困難事情完成。如今她選擇回到屏東，把過去累積的能力投入地方服務，紙風車老夥伴從參選一路相伴希望用實際行動為她加油，陪她走上人生的下一個舞台。

莊瓊如說，9號對她而言，不只是競選號次，更代表要長長久久心為地方服務。家人的陪伴、鄉親的鼓勵、唐美雲從獻聲到南下相挺與紙風車老夥伴支持，都是她返鄉路上最珍貴的祝福。

紙風車劇團前副團長莊瓊如返鄉投入議員選舉，今天抽籤號次抽到9號，她開心的劈腿，現場驚呼連連。記者劉星君／攝影
紙風車劇團前副團長莊瓊如返鄉投入議員選舉，今天抽籤號次抽到9號，她開心的劈腿，現場驚呼連連。記者劉星君／攝影

莊瓊如（第一排右二）與紙風車劇團團長任建誠（第一排右一）、好友唐美雲（第一排左二）和支持者們在選委會前合影。圖／莊瓊如團隊提供
莊瓊如（第一排右二）與紙風車劇團團長任建誠（第一排右一）、好友唐美雲（第一排左二）和支持者們在選委會前合影。圖／莊瓊如團隊提供

議員 莊瓊如 功夫 2026九合一選舉 屏東縣選舉

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