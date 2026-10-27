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選舉倒數衝刺 黃世杰：感覺民眾越來越熱情
民進黨桃園市長候選人黃世杰今天上午參加桃園市選委會號次抽籤，針對近期各家民調陸續出爐，他會後受訪表示「與對手有逐漸拉近」，會繼續努力，拚最後的勝利。
黃世杰表示，最近跑行程有感覺到民眾對選舉越來越熱情，最後一個月的選舉過程，他會繼續論述產業、交通政見及立即改善的對策，讓民眾知道他是準備好的市長人選，上任後可以馬上上工。
黃世杰也說，選舉最主要還是要透過政見的提出、互相的論辯，讓人民選擇最適當的候選人。最近可以明顯感覺選情升溫，「我們跟對手逐漸在拉近」，會持續努力，更積極宣傳 ，讓更多的民眾了解「鍥而不捨、桃園第一」精神 ，取得最後的勝利。
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