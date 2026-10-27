聽新聞
0:00 / 0:00
柯志恩反駁「教訓」選民 強調直率高雄人願跟她交朋友
國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚最終場廟口開講，提及綠營選民自覺高雄30年沒進步，仍一直「幹譙國民黨」，談話被綠營解讀檢討、教訓選民，對手賴瑞隆批柯應有雅量傾聽與虛心檢討。柯志恩回擊，她只是還原跟選民的對話內容，完全沒有指責綠選民，對手不要每次都說她「唱衰高雄」。
柯志恩昨晚在前鎮區憲德宮的致詞引發綠營圍剿，民進黨高市黨部主委黃捷批評，柯志恩自詡教育專家，面對不同立場的長輩，不僅缺乏尊重與傾聽，反而出言教訓選民，選情低迷就露出傲慢本性，聽到批評就翻臉，還想選市長。
賴瑞隆表示，選市長是要服務市民，對於市民的各種意見或批評，都應該有雅量來虛心接受，還要自我檢討，這才是一個要選市長的人該有的態度。批評或謾罵市民，等於又走回國民黨謾罵、攻擊及唱衰的老路。
柯志恩還原昨晚發言，前鎮小港是深綠選區，她每次過去選民都在罵國民黨，她只是很清楚地告訴他們「你們自已說過去30年都沒有過得更好，那你幹嘛一直在挺民進黨、罵國民黨？」
柯志恩說，高雄人個性直率，當時那位選民聽完她的話之後回說「雖然票不會投妳，但是可以做朋友」，這證明高雄人可以用真誠的方式來理性溝通。反觀綠營刻意把這段對話，渲染成對立與衝突，民進黨選舉只會「操作仇恨」。
柯強調，她從未指責綠營選民，每次只要她講任何的話，如提到賴瑞隆選區的前鎮漁港需要努力、該改善之處，賴就說國民黨唱衰高雄，這樣的人不值得大家託付。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。