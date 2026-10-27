柯志恩反駁「教訓」選民 強調直率高雄人願跟她交朋友

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚最終場廟口開講，提及綠營選民自覺高雄30年沒進步，仍一直「幹譙國民黨」，談話被綠營解讀檢討、教訓選民，對手賴瑞隆批柯應有雅量傾聽與虛心檢討。柯志恩回擊，她只是還原跟選民的對話內容，完全沒有指責綠選民，對手不要每次都說她「唱衰高雄」。

柯志恩昨晚在前鎮區憲德宮的致詞引發綠營圍剿，民進黨高市黨部主委黃捷批評，柯志恩自詡教育專家，面對不同立場的長輩，不僅缺乏尊重與傾聽，反而出言教訓選民，選情低迷就露出傲慢本性，聽到批評就翻臉，還想選市長。

賴瑞隆表示，選市長是要服務市民，對於市民的各種意見或批評，都應該有雅量來虛心接受，還要自我檢討，這才是一個要選市長的人該有的態度。批評或謾罵市民，等於又走回國民黨謾罵、攻擊及唱衰的老路。

柯志恩還原昨晚發言，前鎮小港是深綠選區，她每次過去選民都在罵國民黨，她只是很清楚地告訴他們「你們自已說過去30年都沒有過得更好，那你幹嘛一直在挺民進黨、罵國民黨？」

柯志恩說，高雄人個性直率，當時那位選民聽完她的話之後回說「雖然票不會投妳，但是可以做朋友」，這證明高雄人可以用真誠的方式來理性溝通。反觀綠營刻意把這段對話，渲染成對立與衝突，民進黨選舉只會「操作仇恨」。

柯強調，她從未指責綠營選民，每次只要她講任何的話，如提到賴瑞隆選區的前鎮漁港需要努力、該改善之處，賴就說國民黨唱衰高雄，這樣的人不值得大家託付。