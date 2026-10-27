快訊

好市多驚見「封印的iPhone Duo」！網曝關鍵原因：恐變2支手機

河口湖命案竟是女員工殺老闆娘…今年9月進公司 疑與死者丈夫合謀詐保

台灣遊客注意！日樂天旅遊爆大規模個資外洩 信用卡資料外流

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋「洋流誌」政策白皮書發布 第六本整篇「空白」原因曝

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
沈伯洋表示，選擇以文庫本作為呈現形式便於隨身攜帶，內頁包含漫畫、新詩、插畫、作者介紹、政策組的發想，還有女兒麻糬的畫作，而彩蛋則是第六本回歸以市民為主題精神，設計為空白本，以「市長，你給我聽好了」為概念，邀請市民親自寫下對台北的期待。記者洪子凱／攝影
沈伯洋表示，選擇以文庫本作為呈現形式便於隨身攜帶，內頁包含漫畫、新詩、插畫、作者介紹、政策組的發想，還有女兒麻糬的畫作，而彩蛋則是第六本回歸以市民為主題精神，設計為空白本，以「市長，你給我聽好了」為概念，邀請市民親自寫下對台北的期待。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦政策白皮書「洋流誌」發表會，詮釋其參選後台北的五大政策主軸，推出一套六本文庫本形式的政策白皮書。沈表示，城市的驕傲感來自美感，而「洋流誌」不僅具備美感，第六本更特別設計為空白本，以「市長，你給我聽好了」為概念，邀請市民親自寫下對台北的期待，書本目前暫未發行實體，民眾可透過電子書直接下載。

2026九合一選舉

此次政策白皮書揮別過往單本厚重認知，以「彩皮書」涵蓋沈伯洋提出五大政策主軸為基礎，包含市政治理與城市外交、交通運輸、育兒生活、城市再造及勞動與經濟，邀請不同世代、不同創作領域的文化工作者，以各自擅長的創作語言進行「政策轉譯」。

政策組召集人、綠委陳培瑜表示，這次推出推出一套六本文庫本形式的政策白皮書希望改變過去政策與民眾距離遙遠印象，讓政策可以被看見、被理解甚至被傳閱，當初提出製作「洋流誌」，大家都認為是個瘋狂想法，但實際拿到刊物時，更是發現原來文化與政治可以如此貼近，政治也能如此文學、如此溫暖。

沈伯洋表示，選擇以文庫本作為呈現形式便於隨身攜帶，內頁包含漫畫、新詩、插畫、作者介紹、政策組的發想，還有女兒麻糬的畫作，而彩蛋則是第六本回歸以市民為主題精神，設計為空白本，以「市長，你給我聽好了」為概念，邀請市民親自寫下對台北的期待。

沈伯洋強調，拿到刊物便被設計美感所感動，希望政策能透過不同形式傳遞，無論小說、漫畫或插畫，都是保存城市記憶的方式，尤其台北作為首都，更應與創作者合作保存台灣記憶、傳承文化技藝，而政府不應為創作設下框架，更要勇於接受批評，展現民主的多元與包容，共同書寫城市記憶。

此次「洋流誌」計畫集結多位創作者，後續將在11月4、7、11、14、18日舉辦共五場延伸講座，與市民分享轉譯市政的創作心路歷程，希望透過不同創作者的眼睛，讓公共政策不再只是單向的政治宣傳，而能成為更多人願意閱讀、願意討論，甚至願意提出不同想法的公共議題，當政策開始被閱讀，當不同的聲音願意彼此傾聽，城市的改變，就已經開始。

此次政策白皮書揮別過往單本厚重認知，以「彩皮書」涵蓋沈伯洋提出五大政策主軸為基礎，包含市政治理與城市外交、交通運輸、育兒生活、城市再造及勞動與經濟，邀請不同世代、不同創作領域的文化工作者，以各自擅長的創作語言進行「政策轉譯」。記者洪子凱／攝影
此次政策白皮書揮別過往單本厚重認知，以「彩皮書」涵蓋沈伯洋提出五大政策主軸為基礎，包含市政治理與城市外交、交通運輸、育兒生活、城市再造及勞動與經濟，邀請不同世代、不同創作領域的文化工作者，以各自擅長的創作語言進行「政策轉譯」。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦政策白皮書「洋流誌」發表會，詮釋其參選後台北的五大政策主軸，推出一套六本文庫本形式的政策白皮書。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦政策白皮書「洋流誌」發表會，詮釋其參選後台北的五大政策主軸，推出一套六本文庫本形式的政策白皮書。記者洪子凱／攝影

沈伯洋 發表會 電子書 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

謝國樑競辦控「答應辯論又反悔」 童子瑋辦：不要造謠早做好辯論準備

蔣萬安支持者稱「下流」 沈伯洋引道德經：聆聽民意就在下流

沈伯洋女力後援會成立 蕭美琴讚具備5心特質

沈伯洋拋市民大道「南北縫合」賴士葆：松機才是北市最大斷裂

相關新聞

沈伯洋拋市民大道「南北縫合」 柯文哲：他一定不懂

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前拋出市民大道高架道路「南北縫合」議題，前市長、民眾黨創黨主席柯文哲酸聽不懂，但沈昨秀出2020年柯市府任內都發局官網內容反擊。柯文哲今天好奇，沈真的有把那篇讀完？他一定不懂。

沈伯洋「洋流誌」政策白皮書發布 第六本整篇「空白」原因曝

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦政策白皮書「洋流誌」發表會，詮釋其參選後台北的五大政策主軸，推出一套六本文庫本形式的政策白皮書。沈表示，城市的驕傲感來自美感，而「洋流誌」不僅具備美感，第六本更特別設計為空白本，以「市長，你給我聽好了」為概念，邀請市民親自寫下對台北的期待，書本目前暫未發行實體，民眾可透過電子書直接下載。

即時短評／盧秀燕光環對上「洋流」擴散 江啟臣、何欣純決戰游離選票

台中市長選戰倒數一個月，江啟臣民調暫居領先，盧秀燕執政8年的聲勢能否轉化為江的選票，考驗藍營接棒實力；何欣純則力拚突破綠營基本盤，借「洋流」效應擴大支持。藍營能否守住台中、綠營能否逆勢翻盤，關鍵就在兩到三成游離選民的最後抉擇。

蔣萬安吹反攻號角將打「夫人牌」 賴士葆：石舫亘本周開始掃街

爭取連任的國民黨台北市長蔣萬安昨天成立競選總部，高喊吹響反攻號角，接下來也將打出「夫人牌」，由妻子石舫亘加入輔選行列。國民黨立委賴士葆表示，石舫亘預計本周開始掃街拜票，5藍委也會陪同。

影／江啟臣抽中3號喊「最強靠山」 揭「她」兩次競選也抽中

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」，他透露盧秀燕市長兩次市長選舉也抽到3號，今天抽到3號冥冥之中有預感，「我要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。」

王淺秋爆沈伯洋影片點閱「倒退嚕」 葛如鈞：恐帳號灌水遭YT剔除

媒體人王淺秋今在其主持的廣播節目「千秋萬事」上爆料，最近觀察到專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋的影片從觀看數13萬多，「倒退嚕」跌到9萬多。接受專訪的國民黨立委葛如鈞分析，只有一種可能，灌票帳號不是「高品質帳號」，YouTube驗證沒通過遭移除，因此點閱數縮水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。