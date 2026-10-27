沈伯洋「洋流誌」政策白皮書發布 第六本整篇「空白」原因曝

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦政策白皮書「洋流誌」發表會，詮釋其參選後台北的五大政策主軸，推出一套六本文庫本形式的政策白皮書。沈表示，城市的驕傲感來自美感，而「洋流誌」不僅具備美感，第六本更特別設計為空白本，以「市長，你給我聽好了」為概念，邀請市民親自寫下對台北的期待，書本目前暫未發行實體，民眾可透過電子書直接下載。

此次政策白皮書揮別過往單本厚重認知，以「彩皮書」涵蓋沈伯洋提出五大政策主軸為基礎，包含市政治理與城市外交、交通運輸、育兒生活、城市再造及勞動與經濟，邀請不同世代、不同創作領域的文化工作者，以各自擅長的創作語言進行「政策轉譯」。

政策組召集人、綠委陳培瑜表示，這次推出推出一套六本文庫本形式的政策白皮書希望改變過去政策與民眾距離遙遠印象，讓政策可以被看見、被理解甚至被傳閱，當初提出製作「洋流誌」，大家都認為是個瘋狂想法，但實際拿到刊物時，更是發現原來文化與政治可以如此貼近，政治也能如此文學、如此溫暖。

沈伯洋表示，選擇以文庫本作為呈現形式便於隨身攜帶，內頁包含漫畫、新詩、插畫、作者介紹、政策組的發想，還有女兒麻糬的畫作，而彩蛋則是第六本回歸以市民為主題精神，設計為空白本，以「市長，你給我聽好了」為概念，邀請市民親自寫下對台北的期待。

沈伯洋強調，拿到刊物便被設計美感所感動，希望政策能透過不同形式傳遞，無論小說、漫畫或插畫，都是保存城市記憶的方式，尤其台北作為首都，更應與創作者合作保存台灣記憶、傳承文化技藝，而政府不應為創作設下框架，更要勇於接受批評，展現民主的多元與包容，共同書寫城市記憶。

此次「洋流誌」計畫集結多位創作者，後續將在11月4、7、11、14、18日舉辦共五場延伸講座，與市民分享轉譯市政的創作心路歷程，希望透過不同創作者的眼睛，讓公共政策不再只是單向的政治宣傳，而能成為更多人願意閱讀、願意討論，甚至願意提出不同想法的公共議題，當政策開始被閱讀，當不同的聲音願意彼此傾聽，城市的改變，就已經開始。

此次政策白皮書揮別過往單本厚重認知，以「彩皮書」涵蓋沈伯洋提出五大政策主軸為基礎，包含市政治理與城市外交、交通運輸、育兒生活、城市再造及勞動與經濟，邀請不同世代、不同創作領域的文化工作者，以各自擅長的創作語言進行「政策轉譯」。記者洪子凱／攝影