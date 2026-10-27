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謝國樑競辦控「答應辯論又反悔」 童子瑋辦：不要造謠早做好辯論準備

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑（左）競辦控「答應辯論又反悔」，童子瑋（右）辦：不要造謠早做好辯論準備
謝國樑（左）競辦控「答應辯論又反悔」，童子瑋（右）辦：不要造謠早做好辯論準備

國民黨基隆市長候選人謝國樑競選辦公室今天指控，民進黨市長候選人童子瑋原先答應參加11月4日某節目辯論，如今卻又改變主意，態度反覆，質疑難道只想靠沈伯洋選市長。童子瑋競辦回應，請對方不要再抹黑造謠，拿出「童子瑋答應又反悔」的證據，童子瑋早已做好辯論準備，呼籲謝市長準備好面對自己的荒謬市政。

2026九合一選舉

謝國樑競選辦公室發言人謝若彤說，這已經不是童子瑋第一次改變辯論立場，當初公辦政見發表會的意願調查，童子瑋一開始沒有勾選願意辯論，後來又悄悄改勾同意，如今連11月4日的節目辯論，也是先答應又反悔。對於公開辯論的態度為何一變再變，童子瑋應該向市民說明清楚。

謝若彤說，原本謝國樑競選團隊希望透過這次機會，針對基隆捷運等重大市政議題，讓雙方公開討論各自的政策與主張。尤其基隆捷運攸關城市未來發展，候選人更應該把具體規畫與政策方向說清楚，讓市民有機會比較與判斷，誰才真正有能力帶領基隆繼續向前走。

謝若彤認為，選市長不能只靠其他政治人物的聲量，更重要的是候選人本身能否提出具體政策，並透過公開討論接受市民檢驗。既然有意角逐市長，就應該勇於與其他候選人面對面，把政見說明白，而不是對辯論的態度反覆不定。

至於接下來的選戰規畫，謝國樑競選團隊將把更多時間投入基層，正式啟動掃街拜票活動，深入基隆的大街小巷，直接向市民報告這幾年的施政成果與未來建設規劃，透過面對面的交流，傾聽市民心聲，持續爭取認同與支持。

謝國樑競辦說，選舉不是比誰的口號喊得響亮，而是比誰有能力、有實績，真正為基隆做事。基隆的未來，就交給市民來決定。

針對謝國樑競選辦公室指控，童子瑋進步基隆辦公室回應，謝國樑陣營從未派人協調辯論時間跟流程，更沒有答應又反悔的問題，請對方不要再抹黑造謠，拿出「童子瑋答應又反悔」的證據。童子瑋早已做好辯論準備，呼籲謝市長準備好面對自己的荒謬市政。

童子瑋表示，這一年來，他持續提出各項生活政見，就是希望替基隆市民解決生活中的大小事。從長輩的安心養老、年輕家庭的育兒支持，到青年就業、通勤交通及公車服務，每一項規畫都來自市民的需求。希望透過這次選戰，團結整座城市，讓大家一起進步、一起前進，共同把基隆打造成一流的城市。

謝國樑 童子瑋 辯論 2026九合一選舉 基隆市選舉

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