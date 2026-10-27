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民眾黨「宜蘭隊」陳琬惠帶隊抽籤 高呼口號展現前進縣議會決心

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨「宜蘭隊」由陳琬惠帶隊抽籤，林蒼佑抽到第一選區15號、王乾明抽到第六選區8號，宜蘭隊在現場高呼口號，氣勢高昂。圖／民眾黨縣黨部提供
民眾黨「宜蘭隊」由陳琬惠帶隊抽籤，林蒼佑抽到第一選區15號、王乾明抽到第六選區8號，宜蘭隊在現場高呼口號，氣勢高昂。圖／民眾黨縣黨部提供

宜蘭縣選委會今天辦理候選人號次抽籤，民眾黨縣黨部主委陳琬惠陪同縣議員候選人林蒼佑、王乾明前往體育館抽籤會場，宜蘭市林蒼佑抽到第一選區15號、羅東鎮王乾明抽到第六選區8號，宜蘭隊在現場高呼口號，氣勢高昂。

2026九合一選舉

陳琬惠表示，從歷次選票分析，宜蘭鄉親對第三勢力期待極高，從中央到地方，民眾黨民意代表的問政品質有目共睹，此次提名的兩人更是一時之選；「從零到一最困難」，但只要鄉親給機會，服務一定有口碑，相信兩人能秉持專業，在議會用心監督未來的吳宗憲縣長。

選戰進入最後衝刺，從音樂老師轉身投入公共事務的林蒼佑，規劃選前舉辦行動音樂會，用貼近民眾的方式宣傳政見，希望把教育第一線看見的問題帶進縣議會解決，也要讓文化在宜蘭扎根。

王乾明將打造「螢火蟲車隊」，組織腳踏車隊，背著燈箱穿梭大街小巷，用最接地氣的方式向羅東鄉親懇託；身為「二寶爸」他深知年輕父母最在意交通、教育與食安，期許把這些民生議題帶進議會，為下一代把關。

民眾黨「宜蘭隊」由陳琬惠帶隊抽籤，林蒼佑抽到第一選區15號、王乾明抽到第六選區8號。圖／民眾黨縣黨部提供
民眾黨「宜蘭隊」由陳琬惠帶隊抽籤，林蒼佑抽到第一選區15號、王乾明抽到第六選區8號。圖／民眾黨縣黨部提供

口號 宜蘭 陳琬惠 2026九合一選舉 民眾黨 宜蘭縣選舉

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