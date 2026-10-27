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彰化縣長選舉抽號次 陳重嘉稱4號最好、邱建富再續3號緣
彰化縣長選舉有4人投入選戰，今日上午進行號次抽籤，無黨籍陳重嘉未到場，由選委會代抽，抽中4號。陳重嘉指出，今天有私人既定行程所以沒有出席抽籤，但他認為「事在人為」，4號比其他號碼都好。
民進黨提名的陳素月抽中1號、國民黨提名的魏平政抽中2號，無黨籍邱建富為3號、陳重嘉為4號。魏平政、邱建富抽籤結束即展開車隊掃街，陳素月下午也從競選總部出發展開車隊掃街。
邱建富抽中3號，恰巧與他當年首次參選彰化市長時的號次相同。他表示，當年參選時外界並不看好他，但他一步一腳印爭取選民認同，最終贏得選戰。如今再次抽中熟悉的3號，也讓他回想起當年從基層出發、努力爭取支持的歷程，認為這個號碼對自己別具意義。
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