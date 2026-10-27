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新竹市長號次抽籤妻代抽中3號 莊競程喊「你的靠3」盼全壘打

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
莊競程說，今天民進黨市長與市議員候選人同日抽籤，新竹隊團結合體，因此他喊出11名議員加上1名市長候選人都要「全壘打」，迎接選前最後32天。圖／莊競程競總提供
莊競程說，今天民進黨市長與市議員候選人同日抽籤，新竹隊團結合體，因此他喊出11名議員加上1名市長候選人都要「全壘打」，迎接選前最後32天。圖／莊競程競總提供

民進黨新竹市長候選人莊競程今參加市長候選人號次抽籤，由妻子方心慧代抽中3號，並高喊「幸福新製程，你的靠3莊競程」。莊競程說，今天民進黨市長與市議員候選人同日抽籤，新竹隊團結合體，因此他喊出11名議員加上1名市長候選人都要「全壘打」，迎接選前最後32天。

2026九合一選舉

莊競程表示，方心慧一直是自己最重要的支持力量，今天由她親自代抽，抽中3號，也讓「你的靠3莊競程」有了新的意義。希望未來四年市府能成為市民最可靠的後盾，無論是交通、教育、育兒或長輩照顧，都能讓市民感受到實際改變。

莊競程指出，抽籤完成，代表選戰進入最後階段。新竹是台灣的科技首都，產業發展走在世界前端，市民的生活品質也應該跟上城市發展的腳步。新竹需要的是能夠解決問題、推動建設的市政府，讓孩子能就近入學、通勤族不必每天塞在路上，也讓年輕家庭能夠安心生活。

莊競程表示，過去半年來他與新竹隊走遍新竹市122個里，就是希望深入地方、了解市民的需求，解決大家生活中遇到的問題。他指出，過去四年，新竹市許多重大建設停擺，市政建設不應該繼續停滯，希望未來能夠重啟市政，讓新竹重新向前。

談到主要政見，莊競程指出，交通、教育與社會福利是未來施政的重要方向。交通方面，承諾新竹捷運四年內動工，改善交通問題；教育方面，推動完全中學增班，並再興建一所學校，增加就近入學機會，回應新竹家長對教育資源的需求，讓城市發展真正落實在市民生活中。

莊競程也向市民推薦民進黨新竹隊11名議員候選人，包括東區市議員2號曾翰揚、3號鄭宏輝、5號劉彥伶、13號鄭美娟，南區市議員4號施乃如，西區市議員1號陳建名，北區市議員4號曾國維、6林士凱、7號楊玲宜，香山區市議員8號林盈徹，以及山地原住民議員3號卡伊・馬賴。

莊競程說，新竹隊11名議員候選人年輕、專業，希望11名議員加上1名市長都能獲得市民支持，打出全壘打，攜手推動「幸福新製程」，讓新竹重新向前。

民進黨新竹市長候選人莊競程與妻子方心慧。圖／莊競程競總提供
民進黨新竹市長候選人莊競程與妻子方心慧。圖／莊競程競總提供

莊競程 號次 新竹 2026九合一選舉 新竹市選舉

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