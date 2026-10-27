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桃園張善政接受電台專訪 曝台積電進駐龍科三期交涉細節

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政今早到桃園選委會才加號次抽籤，沿途支持者夾道歡迎。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今早到桃園選委會才加號次抽籤，沿途支持者夾道歡迎。記者陳俊智／攝影

2026桃園市長選舉，國民黨桃園市長張善政爭取連任，接受亞洲電台主持人謝美英專訪時細數任內推動政策，暢談交通、捷運、台積電重返龍科三期、社宅等議題，也公開台積電交涉細節，強調會繼續將行政院長、科技部長、政務委員等歷練，全力投入桃園市政。

2026九合一選舉

張善政指出，台積電進駐龍科2022年因過早曝光且部分地主未同意而2023年破局，市府隨後密集拜會竹科管理局與台積電並協助解決問題，排除不願意徵收的地主，另外調整土地，最終讓面積擴大到100公頃以上。這兩年，市府開了90場以上會議，向中央爭取再生水，一路「鴨子划水」完善進駐條件，讓台積電決定回到龍潭。

為配合龍科三期發展，周圍必須具備容納上下游廠商的空間與完善交通。桃市府正推動新梅龍接國三、周邊道路拓寬及平鎮都市計畫與學校規畫，讓地方建設與園區完美搭配；同時，因應台積電AI晶片需求，市府也積極推動高階IC載板專區，協助低污染的先進PCB業者進駐桃園，把握打造台灣第二座護國神山的契機。

另外，張善政也提到任內成立婦幼局、六都第一個實施國中小營養午餐免費等創舉；面對全國大客車司機荒持續未解，桃園透過「受訓即就業」增加上百名司機，缺額3%六都最低，而桃小巴年底120條、明年底破200條；捷運綠線北段七站工程時間已從7年壓縮至3年8個月，年底前各站可完工驗收，目前正與德國西門子進行關鍵的號誌系統校準，力拚年底北段通車，一定會努力到最後一刻。

針對外界桃園社宅零開工的傳聞，張善政也強調桃園完工加施工中社宅總數已逾1萬戶，其中60%是他任內規畫。考量社宅財務壓力，桃園提出「可負擔住宅」，透過容積率設計讓政府免費取得，達成正向財務循環。

張善政 龍科 台積電 2026九合一選舉 桃園市選舉

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